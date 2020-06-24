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24.06.2020 11:24
Рубрика: В мире

Иран назвал условия возобновления диалога с США

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Иран готов к прямым переговорам с США при условии выполнения Вашингтоном ряда условий Тегерана. С таким заявлением выступил президент Исламской Республики Хасан Роухани.
Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

"Некоторые говорят, что мы ждем результатов предстоящих президентских выборов в США. Но мы ничего не ждем. Иран готов к переговорам с США в любой момент после того, как Вашингтон объявит о возвращении к выполнению норм международного права, положений резолюции ООН и к своих обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий", - сказал Роухани в эфире иранского телевидения.

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По мнению главы правительства ИРИ, американцы должны признать ошибочность своего подхода к иранской ядерной программе и восстановить свое участие в формате "5+1" международных посредников.

"Наша позиция предельно проста - США следует подчиниться закону, извиниться и компенсировать ущерб, который они причинили иранскому народу Ирану, а также выплатить компенсации", - подчеркнул Роухани.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе из СВПД и восстановлении экономических санкций США в отношении ИРИ. Глава Белого дома назвал соглашение с иранской стороной "худшим в истории" и предложил заключить с Тегераном "новый улучшенный договор" на своих условиях.

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