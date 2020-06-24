Билеты на поезда дальнего следования, отмененные из-за введения режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности, будут действительны в течение года после снятия ограничений. Если же пассажиры откажутся от этой возможности, то могут вернуть себе полную стоимость.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение об особенностях исполнения договоров перевозки пассажиров железнодорожным транспортом при угрозе возникновения особых режимов. Об отмене поезда перевозчик обязан проинформировать на своем официальном сайте. Пассажирам в этом случае предоставляется право выбора. В течение года после снятия ограничений они могут осуществить поездку по приобретенному билету до указанной в нем станции вагоном того же типа и класса. Если же такой вариант не устраивает, то им дана возможность вернуть полную стоимость проезда и провоза багажа.

Из-за пандемии коронавируса правительство вынуждено продлевать действие многих положений, чтобы, с одной стороны, гарантировать права граждан, а с другой, помочь несущему потери бизнесу. Так, премьер-министром подписано постановление об особенностях регулирования в 2020 году трудовых отношений. В нем прописано, как работники Крайнего Севера и приравненных к ним территорий смогут реализовать право на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно, если в текущем году не смогли им воспользоваться из-за эпидемиологических ограничений. Раз в два года эти расходы обеспечивают работодатели.

Премьер-министр Михаил Мишустин вновь подчеркнул важность своевременной выплаты зарплат согласно законодательству. Фото: РИА Новости

"Для тех, кто работает на Крайнем Севере, сохраняется возможность реализовать в 2021 году свое право на получение от работодателя компенсации по оплате проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно, если работник не воспользовался им в условиях ограничительных мер", - заявил председатель правительства на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Определено, когда можно не возвращать уже полученные в 2020 году, но неиспользованные компенсационные выплаты. "Речь идет о тех случаях, когда перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул работнику за них деньги", - пояснил Михаил Мишустин.

Этим же постановлением продлены отдельные этапы при внедрении электронных трудовых книжек. До конца года работники должны выбрать форму учета своей карьеры - между привычной бумажной книжкой и новой цифровой. Работодателям же правительство ранее дало время до конца июня, чтобы в письменной форме проинформировать своих сотрудников о праве выбора. Теперь этот срок продлен до 31 октября включительно.

Кроме того, премьер сообщил, что подпишет изменения в отдельные правила лечения граждан. После этого пациенты, выписанные из больниц, смогут продолжить прием тех же лекарств, которые им назначались в стационаре.