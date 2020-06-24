Как будут принимать гостей в отелях

Отели, открывшиеся в июне, будут принимать постояльцев в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Расселять гостей они должны по одному в номере, если это не члены одной семьи, а рассаживать в обеденном зале и размещать на пляже с соблюдением социальной дистанции.

Надевать маски и перчатки на пляже не нужно, но стоит соблюдать дистанцию. Фото: Gettyimages

Больше всего было вопросов с размещением. Как пояснили в Роспотребнадзоре, норма носит рекомендательный характер, решение о расселении должна принимать администрация самого отеля. В Ростуризме заверили, что свидетельство о браке у гостей в отеле спрашивать не будут. Представители отельного бизнеса с таким подходом согласны.

"Может заехать пара, необязательно муж и жена, а например, жених и невеста, естественно, они должны быть в одном номере", - пояснил "РГ" президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. По его словам, гости, приехавшие вместе, и питаться будут за одним столом.

В отелях может применяться система "шведский стол", но блюда должны расставляться в разных частях обеденного зала, чтобы не возникало скопления людей. Столики отели будут расставлять маленькие на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

На пляжах носить маски и перчатки не нужно, пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре. Но лежаки все же стоит размещать с соблюдением социальной дистанции. Как заверили представители туриндустрии, очередей на пляжи из-за нехватки мест не будет.