Как будут принимать гостей в отелях

Новости

Турецкая партия предложила план по признанию Крыма российским 21:44
Посол России рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии 21:40
В Республике Сербской чтят подвиг воина-освободителя 21:37
СМИ: Развод Харламова и Асмус - розыгрыш 21:23
На Мамаевом кургане в Волгограде начался концерт Победы 21:05
Фото: Кубу накрыло огромное облако пыли из Сахары 21:04
Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию 20:45
В Махачкале загорелся рынок 20:02
Infiniti меняет стратегию: марка уйдет из Европы, но останется в России 19:28
В Калмыкии появился "Населенный пункт воинской доблести" 19:24
Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов 19:21
СМИ: Причиной крушения лайнера в Пакистане стали разговоры пилотов о COVID 19:19
Дезинфекция и дистанция: В Крыму озвучили правила отдыха на пляжах 19:15
Для получения патента на работу иностранцам придется сдать тест на COVID 19:08
В Сочи спортсмены подняли Знамя Победы на вершину горы Ачишхо 19:03
Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель 18:41
В Москве могут ограничить вход на некоторые станции метро после салюта 18:38
Лукашенко на Красной площади признался, что приехал "в столицу Родины" 18:26
В Махачкале во время драки застрелили 27-летнего мужчину 18:25
В Беларуси по амнистии уже освободили более 540 осужденных 18:07
Уникальные кадры: видеокамера "залетела" в ствол танка Т-72Б3 18:02
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году 17:50
Видео: перегруженный самосвал обрушил мост в горах 17:46
Балтфлот наградит девушку, потерявшую туфлю на Параде Победы 17:32
В Московском патриархате поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 21:28
Рубрика: Экономика

Ходят парами

Как будут принимать гостей в отелях
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 137(8191)
Отели, открывшиеся в июне, будут принимать постояльцев в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Расселять гостей они должны по одному в номере, если это не члены одной семьи, а рассаживать в обеденном зале и размещать на пляже с соблюдением социальной дистанции.
Надевать маски и перчатки на пляже не нужно, но стоит соблюдать дистанцию. Фото: Gettyimages Надевать маски и перчатки на пляже не нужно, но стоит соблюдать дистанцию. Фото: Gettyimages
Надевать маски и перчатки на пляже не нужно, но стоит соблюдать дистанцию. Фото: Gettyimages

Больше всего было вопросов с размещением. Как пояснили в Роспотребнадзоре, норма носит рекомендательный характер, решение о расселении должна принимать администрация самого отеля. В Ростуризме заверили, что свидетельство о браке у гостей в отеле спрашивать не будут. Представители отельного бизнеса с таким подходом согласны.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Почему туристы не приехали в Севастополь после открытия отелей

"Может заехать пара, необязательно муж и жена, а например, жених и невеста, естественно, они должны быть в одном номере", - пояснил "РГ" президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. По его словам, гости, приехавшие вместе, и питаться будут за одним столом.

В отелях может применяться система "шведский стол", но блюда должны расставляться в разных частях обеденного зала, чтобы не возникало скопления людей. Столики отели будут расставлять маленькие на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

На пляжах носить маски и перчатки не нужно, пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре. Но лежаки все же стоит размещать с соблюдением социальной дистанции. Как заверили представители туриндустрии, очередей на пляжи из-за нехватки мест не будет.

Экономика Туризм Правительство Роспотребнадзор Развитие туризма в России

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Путин: В моем окружении не может быть тех, кто не верит в Россию
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
На Мамаевом кургане в Волгограде начался концерт Победы
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС