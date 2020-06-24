Когда выпускники получат свои результаты ЕГЭ? Нужно ли им обязательно приходить в масках? Пустят ли на экзамен с температурой? А на пересдачу, если результат не устроил? Врио главы Рос­обрнадзора провел "горячую линию" по ЕГЭ и ответил на вопросы ребят, родителей, учителей.

Маски и перчатки обязательны для учителей - организаторов экзаменов. По поводу масок для ребят решение будут принимать сами регионы. Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Результаты - до 15 августа

Обычно результаты ЕГЭ по каждому предмету приходят выпускнику через 10-14 дней после того, как он сдал конкретный экзамен. Но в этом году Рособрнадзор обещает обрабатывать их быстрее - чтобы все ребята успели подать документы в вузы. Сдавать ЕГЭ будут почти 714 тысяч человек. В том числе - порядка 620 тысяч -выпускники 2020 года.

- Те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе рассчитаны так, что мы успеем обработать и выдать все результаты до 15 августа, -рассказал Анзор Музаев. - Все высшие учебные заведения эти результаты увидят и смогут провести отбор, выпустить приказы о зачислении.

Расписали расписание

Насчет дат ЕГЭ выпускники и их родители теперь могут не волноваться: расписание Единого госэкзамена на 2020 год официально утверждено. 29 июня и 30 июня - пробные экзамены, которые пройдут без выпускников. А ЕГЭ по предметам выпускники начнут сдавать 3 июля - с географии, литературы, информатики. Большинство закончат сдавать ЕГЭ 23 июля. Но есть еще резервные дни и вторая волна в августе - на случай форс-мажоров.

- Эпидемическая ситуация в России позволяет говорить о том, что нового переноса ЕГЭ не будет, - успокоил детей и родителей Анзор Музаев.

Выпускники прошлых лет, которые раньше сдавали экзамены в досрочный период, в этом году будут допущены к сдаче ЕГЭ в основные сроки. Заново подавать заявления на участие в экзаменах им не нужно.

Маска для экзамена

Какие меры противоэпидемической безопасности будут на ЕГЭ? Здесь и дезинфекция помещений, и дозаторы с антисептиками для рук, и зигзагообразная рассадка детей на расстоянии в полтора метра… Что еще?

- Маски и перчатки - этот пункт обязателен для организаторов экзаменов. По поводу ребят - решение о средствах защиты для них принимают региональные власти совместно с региональным штабом, - подчеркнул Анзор Музаев. - Если на той или иной территории есть риски - их виднее с мест.

Маски и перчатки должны быть выданы и учителям, и выпускникам (если так решит регион) бесплатно. На плечи родителей эти расходы не лягут.

На входе в пункт проведения ЕГЭ будет стоять медработник - он измерит температуру и оценит состояние выпускника. По словам Анзора Музаева, если будет высокая температура, участнику ЕГЭ придется прийти сдавать экзамен в другой, резервный день. Поэтому если есть хронические заболевания, например аллергия, симптомы которой похожи на симптомы ОРВИ, выпускнику лучше взять с собой справку от врача. При этом справки об отсутствии коронавируса на ЕГЭ приносить не надо.

ЕГЭ доверили нейросетям

Следить за ходом экзаменов будут общественные наблюдатели через камеры, а помогать им - нейросети и искусственный интеллект. Как это работает? Система распознает нетипичное поведение в аудитории (к примеру, попытку достать мобильный телефон) и фиксирует "подозрение на нарушение". Затем отправляет метку человеку - наблюдателю: тот посмотрит запись и примет окончательное решение.

Если "егэшника" поймали на нарушении - результаты аннулируют. И пересдать их в этом году будет нельзя. Если выпускник недоволен своими результатами, то пересдать ЕГЭ в этом году он тоже не сможет.

- Пересдачи будут только для тех, кто по каким-то причинам, связанным в первую очередь со здоровьем, не явился на экзамен или не смог его завершить. На это в пункте проведения экзамена оформляется протокол, - рассказал Анзор Музаев. - На пересдачу для повышения результата допускаться никто не будет. Но я уверен, что результаты будут не хуже прошлых лет. Думаю, что они даже увеличатся.

Что покажет почерк

В этом году Рособрнадзор проведет анализ почерков 1,2 млн работ ЕГЭ. Чтобы никто и не подумал попытаться прийти и написать Единый госэкзамен "за того парня".

- В 2019 году на ЕГЭ впервые была применена технология выявления разных почерков с помощью искусственной нейронной сети, - пояснили в ведомстве. - Было проанализировано более миллиона экзаменационных работ из разных субъектов РФ. Также анализировался почерк итоговых сочинений выпускников. Автоматизированный анализ выявил 75 работ ЕГЭ, которые были выполнены, предположительно, разными почерками. Информацию о таких случаях Рособрнадзор направил в региональные органы управления образованием. Они проводили дополнительные проверки.

Если экспертиза подтверждала, что ЕГЭ за выпускника писал кто-то другой, его результаты аннулировались. В 2020 году вызвавшие подозрение работы будут также направлены в специализированную организацию на почерковедческую экспертизу.

Отпуск разделили

Порядка 300 тысяч российских школьных учителей выйдут из отпуска этим летом для того, чтобы провести ЕГЭ.

- Мы перенесли экзамен на середину лета, чем доставили сильный дискомфорт учителям. Они впервые за многие десятки лет прерывают свой отпуск в 54 дня. Он будет состоять из двух частей. Мы вынуждены это сделать. Отпуск прерван для почти 300 тысяч педагогов. Это почти четвертая часть от всех учителей в стране, - рассказал Анзор Музаев на онлайн-совещании партии "Единая Россия".

Также врио главы Рособрнадзора поддержал предложение "Единой России" установить дополнительную выплату учителям за работу на ЕГЭ. В Мурманской области, например, учителя за работу на ЕГЭ в условиях коронавируса получат выплату до 10 тысяч рублей.

- Мы понимаем, что не у всех есть возможность, как в Мурманской области. Но этот пример надо довести до глав субъектов, - отметил Анзор Музаев. - Думаю, это не очень большие деньги, которые можно все-таки найти и выплатить учителям.

Маски и перчатки обязательны для учителей - организаторов экзаменов. По поводу масок для ребят решение будут принимать сами регионы.

Колледжи

Прием на старт

В большинстве регионов техникумы и колледжи уже открыли приемную кампанию: приказ минпросвещения о приеме на программы среднего профобразования подписан.

Что в нем говорится? На очную форму обучения прием документов завершается 25 августа. По специальностям, требующим определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, - 15 августа. При наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября.

Сроки приема документов на очно-заочную форму обучения организация устанавливает самостоятельно. Заявление выпускник сможет подать несколькими способами: по обыч­ной "бумажной" почте, по электронной почте или через собственную информационную систему колледжа, его сайт (если на нем есть такой функционал). Еще один вариант - через региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Когда выпускник подаст электронные копии всех документов, колледж будет вправе их проверить, в том числе через госуслуги.

Еще важный момент: если при приеме нужен не только школьный аттестат, но и, например, оценка за творческое испытание, которое проводит сам колледж, то организация сама определит форму такого вступительного экзамена. Он может пройти дистанционно.

Но большинство учреждений профобразования, как и раньше, будут зачислять студентов по конкурсу аттестатов. То есть будут брать на "бюджет" тех, у кого лучше оценки. В самых топовых колледжах на популярных направлениях, таких как, например, "информационные системы и программирование", средний балл на "бюджете" приближается или равен "пятерке".

Как рассказали в минпросвещения, приказы о зачислении будут выпущены между 26 августа и 1 сентября.