Как могут проголосовать 1 июля находящиеся в Беларуси россияне

Россияне, находящиеся в Беларуси, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает Посольство России в Беларуси.

В основной день голосования 1 июля 2020 года участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Проголосовать можно по следующим адресам: Минск, ул. Нововиленская, 1а, Посольство Российской Федерации; Брест, ул. Пушкинская, 10, Генеральное консульство Российской Федерации; Гомель, ул. 50 лет БССР, 7, Российский центр науки и культуры; Могилев, ул. Ленинская, 61, Лицей Белорусско-Российского университета; Островец, ул. Восточная, 18а, Информационный центр Белорусской АЭС.

Для участия в голосовании при себе необходимо иметь гражданский паспорт либо другой удостоверяющий личность и гражданство документ. Для удобства российских граждан организовано досрочное голосование: с 25 по 30 июня на участках в Минске и Бресте (с 10.00 до 20.00), с 28 по 30 июня на участках в Гомеле и Могилеве (с 14.00 до 20.00).