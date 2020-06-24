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19:10 24.06.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(8190)

Сделке прописан домашний режим

Как оформить покупку или продажу жилья с помощью электронных сервисов

Для оформления купли или продажи жилья или земли не обязательно выходить из дома. Как напомнили эксперты Федеральной кадастровой палаты, сделать это можно, воспользовавшись электронными сервисами Росреестра. Правда, для этого нужна электронная подпись.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Еще одна возможность дистанционной подачи документов на регистрацию прав - почтовое отправление с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.

Фото: Istockphoto.com
Почему собственники перестанут делать скидки на аренду квартир

Можно заказать платный выезд специалиста Федеральной кадастровой палаты на дом. Он примет заявления и документы о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав. После проведения государственной регистрации сделки купли-продажи недвижимости или вступления в права наследования документы новым собственникам доставит курьер. Сотрудники ФКП и курьеры соблюдают все меры предосторожности, в том числе они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Традиционный способ подачи документов на регистрацию прав собственности или их передачи - через МФЦ. Сделать это можно по экстерриториальному принципу - то есть в любом удобном месте. Уточнить состав пакета документов можно с помощью сервиса "Регистрация просто" на сайте Росреестра.

За период самоизоляции россияне менее активно подавали документы для оформления недвижимости. За апрель 2020 года Федеральная кадастровая палата приняла 48 тысяч пакетов документов для проведения государственного кадастрового учета и регистрации прав, что на 27 процентов ниже, чем в среднем за три предыдущих месяца. Часть россиян не освоили электронные способы подачи документов, поэтому ждали, когда же откроются многофункциональные центры.

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