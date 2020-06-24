Здоровье

Как получить бесплатные лекарства больным COVID-19?

"Слышал, что в Беларуси ввели бесплатное обеспечение лекарствами больных коронавирусом. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Волнуюсь за 80-летнего отца, который, как правило, экономит на лекарствах. Геннадий Стружев, Астрахань".

Правительство Беларуси включило COVID-19 в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина № 344. Согласно документу инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, дает право гражданам при амбулаторном лечении на бесплатное обеспечение лекарствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств.

В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что в настоящее время часть пациентов с коронавирусом получают лечение на дому. К ним относятся пациенты с легкими и среднетяжелыми формами заболевания, в том числе нетяжелой пневмонией.

"Для более эффективного лечения пациентов с инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях в приказе определен перечень антибактериальных лекарственных средств, которые могут быть назначены пациентам с коронавирусной инфекцией при лечении на дому и должны закупаться за счет средств местного бюджета", - уточнили в министерстве.

Кошелек

Как долго пенсионер может пользоваться скидкой на проезд?

"Как только снимут ограничения из-за коронавируса, собираюсь поехать к дочери в Минск на два месяца. Оттуда два-три раза в неделю езжу на электричке в дачный поселок, где у дочери есть участок, но нет домика для ночевки. Ухаживаю за огородом, собираю урожай. В прошлом году все лето покупала льготный билет. А действует ли скидка осенью? В этом году сроки моего визита к дочери, судя по всему, сдвигаются. Нина Афанасьевна Коровина, Мурманск".

Уважаемая Нина Афанасьевна, в этом году скидка на проезд в поездах экономкласса, действующая ежегодно с 1 мая по 30 сентября, будет актуальна дольше обычного. Президент Беларуси поддержал предложение продлить на месяц период ежегодно предоставляемой сезонной скидки на проезд в поездах региональных линий.

"Александру Лукашенко доложили, что от пенсионеров поступают обращения с просьбой продлить на месяц, до 31 октября, период ежегодно предоставляемой сезонной 50-процентной скидки на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Эта мера экономически просчитана, подготовлен проект нормативного правового акта", - говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Так что граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, смогут покупать билеты со скидкой 50% от их стоимости в поездах региональных линий экономкласса на месяц дольше.

Отдых

Смогут ли россияне поехать в белорусские санатории?

"Часть отпуска традиционно провожу в белорусском санатории, где есть возможность не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Не повлияет ли коронавирус на работу здравниц? Хотелось бы отдохнуть две недели в начале сентября. Олег Айдаров, Пенза".

Как сообщил заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай, россияне активно бронируют путевки на август и сентябрь в белорусские здравницы. Дальше все будет зависеть от того, как будут открываться границы".

Александр Цай отметил также, что в организациях предпринимаются все необходимые меры безопасности в соответствии с рекомендациями территориальных центров гигиены и эпидемиологии. Информации о завозных случаях коронавирусной инфекции нет.

Кстати, в некоторых санаториях и сейчас отдыхают россияне, оказавшиеся на территории Беларуси в условиях закрытых границ. Кто-то проводит время у родственников, кто-то предпочел здравницы. Только что въехавшим сначала нужно провести 14 дней на самоизоляции: им нельзя покидать территорию санатория, а количество доступных лечебных процедур для них несколько ограниченно.

Сеть санаторно-курортных организаций Беларуси представлена 306 здравницами с общим количеством мест размещения на 66,1 тыс. человек. Это позволяет ежегодно оздоравливать около 1,3 млн человек. В прошлом году в белорусских санаториях прошли оздоровление рекордное количество иностранных граждан - более 240 тысяч.

Возраст

Сколько жителей Беларуси перешагнули 100-летний рубеж?

"Отцу моей соседки исполнилось 100 лет. Она забрала его к себе в Псков только три года назад, до этого Владимир Федорович жил один в Витебской области. Говорит, что долголетию способствовали чистый воздух и красивая природа. Хотелось бы узнать, сколько в Беларуси долгожителей. Светлана Кудряшина, Псков".

По данным Республиканского геронтологического центра, в Беларуси 428 человек перешагнули столетний рубеж. 44 тысячи имеют возраст от 90 до 99 лет. Больше всего долгожителей в Витебской области. И живут они, как правило, в сельской местности. Люди почтенного возраста привыкли много трудиться, проводить время на свежем воздухе и питаться только натуральными продуктами. А еще им присущ позитивный настрой.