В мире
24.06.2020 17:17
Текст: Владимир Яковлев (sob@sb.by)

Рабочие моменты

Прошла первая встреча нового премьер-министра Беларуси с послом России
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился на днях с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. Они обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимоотношений наших стран как в рамках Союзного государства, так и в формате ЕАЭС.

А началась встреча с того, что Дмитрий Мезенцев передал Роману Головченко послание Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

- Он желает вам успеха и еще раз подчеркивает масштаб той системы отношений, которая сложилась между двумя странами, - отметил посол.

В свою очередь Премьер-министр Беларуси предложил обсудить вопросы организации двусторонней встречи с Председателем Правительства России, а также проведения очередного заседания Совета Министров Союзного государства.

Напомним, что в конце прошлой недели в Минске побывал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, и в ходе его визита было подписано соглашение о взаимном признании виз. Роман Головченко назвал этот документ знаковым и выразил уверенность, что соглашение будет работать на благо двух стран.

Фото: iStock
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Роман Головченко обратил внимание, что ситуация с коронавирусом повлияла на контакты на межгосударственном уровне, но теперь положение дел меняется, взаимодействие активизируется. В связи с этим, сообщил он Дмитрию Мезенцеву, Беларусь предлагает провести заседание Евразийского межправительственного совета 17 июля в Минске.

- Рассчитываем, что оно, конечно, будет проведено в очном формате, мы к этому готовы, - заверил Премьер-министр Беларуси.

Кстати

Глава российской дипломатической миссии Дмитрий Мезенцев также принял участие в открытии в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны экспозиции "Наша общая Победа".

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