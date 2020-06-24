Как вчерашний школьник из Бреста "взорвал" интернет... цветами

Восемнадцатилетний парень зарегистрировал свой аккаунт в соцсети "ТикТок" 7 мая. Через неделю у него было 13 тысяч подписчиков, а сейчас - почти 50 тысяч. Кветка ("цветок") - это творческий псевдоним Кирилла. Выбрал он его потому, что главная и единственная страсть всей его жизни - растения. Интервью жизнерадостный селекционер давал по телефону, с наушником, лихо гоняя на велосипеде в окрестностях Бреста...

Кирилл признается, что его главная цель не прибыль - свою страничку в соцсетях он затеял для того, чтобы вдохновлять людей разводить цветы. instagram.com / @kvetka_kirilla

Кирилл, утром был зачет в универе, сдали?

Кирилл Кветка: Была химия, с ней я не очень дружу, но сдал! Учусь на факультете мелиорации - хотел-то на агронома, но такого факультета у нас в Бресте нет. Но и мелиорация тоже хорошо. Это не про осушение, это про улучшение!

Видела, вы поете у себя на страничке песню про райский сад на Земле. Сами написали?

Кирилл Кветка: Да! Музыка тоже мое хобби, но вообще все эти странички в соцсетях я затеял только для того, чтобы вдохновлять людей разводить растения и сажать сады на Земле. Недавно я раздарил сто черенков прохожим на улицах Бреста, я надеюсь, что, когда они посадят эти растения, у них тоже начнется "цветочная болезнь"!

А есть у вас любимчик среди растений?

Кирилл Кветка: Невозможно назвать одно любимое! У меня более сорока сортов винограда, а лилейников - более 60. Я и сам вывел три новых сорта, один из них уже официально зарегистрировал. Это лилейник, я его назвал в свою честь - "Кветка Кирилла". Я получил его скрещением сортов "Lucian" и "Ageless beauty". Он привлекает внимание насыщенным цветом и широкой супергофрированной каймой. Цветочек хорошо переносит зимовку и цветет дважды в год, весной и осенью. Высотой он 40-50 см, а сам цветок в диаметре - 16-17 см! Это мое детище, к нему я отношусь, как... даже не знаю... к своему ребенку!

У вас "плантация" в 30 соток. Как же вы все успеваете? И еще и на велосипеде покататься, и интервью давать?

Кирилл Кветка: Встаю в пять утра, успеваю поработать несколько часов в саду, потом еду на учебу, потом опять в сад! Поливаю, пропалываю, сажаю и пересаживаю растения, обрезаю, делю их. Когда-то мы жили в квартире - там я разводил комнатные растения, но восемь лет назад переехали в частный дом, и вот тут-то я развернулся! Маме выдал одну сотку под ее картошку, а на остальные земли может ступать только лапка моей собачки Исы!

Я с десяти лет торгую своими растениями на рынке, сейчас отправляю заказы почтой. Поначалу люди посмеивались...

Растениеводство - это больше про траты или про заработки?

Кирилл Кветка: Увлечение дорогое, родители не смогли бы его оплачивать. Например, этой весной я потратил на покупку посадочного материала примерно 5 тысяч белорусских рублей (почти 145 тысяч российских), и это - не считая трат на содержание теплиц, удобрения, садовый инвентарь и т.д. Не буду раскрывать свою бухгалтерию, но тратил я то, что сам заработал. Я с 10 лет торгую своими растениями на рынке, сейчас отправляю заказы почтой. Сначала люди посмеивались: стоит такой малыш, еще и советы дает, да что он может знать. Но скоро ко мне уже выстраивались километровые очереди за растениями и советами.

Так цветочная болезнь вас сразила в раннем детстве?

Кирилл Кветка: Когда все малыши клянчили в магазинах игрушки и шоколадки, я выпрашивал растения. Первый цветок, "декабрист", мне купила бабушка. Я был на седьмом небе от счастья!

От чего приходится отказаться ради этой цветочной страсти?

Кирилл Кветка: Я профессионально играл в водное поло, семь лет. Но совмещать оказалось просто не реально. Мне приходилось вставать в 4 часа утра. Вставал, шел топить теплицу, потом родители отвозили на тренировку по поло, а после тренировки папа вез меня на рынок, где я торговал своими растениями. После рынка - школа. После школы - снова поло. После поло - снова на рынок! Потом - к растениям, опять топить теплицу. Честно говоря, даже для меня это оказалось чересчур. Надо было выбирать, и я выбрал растения.

С какими цветами у вас ассоциируются Россия и Беларусь?

Кирилл Кветка: Беларусь - это точно много-много васильков. А в России я пока что не был, но она ассоциируется у меня с глицинией - это красивейшее, быстрорастущее растение!

А наше Союзное государство?

Кирилл Кветка: Скорее всего, с павловнией. Это шикарное растение. Даже не цветок, а большое цветущее дерево.

И напоследок вопрос на засыпку: о каком все-таки цветке, на ваш взгляд, идет речь в любимой всеми нами сказке про аленький цветочек?

Кирилл Кветка: Мне всегда казалось, что это - тонколистный пион! Очень похоже!