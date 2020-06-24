КНДР приостановила подготовку военных действий против Сеула

Руководство КНДР официально объявило о приостановке своих планов по осуществлению военных действий против Южной Кореи.

Как передает информационное агентство ЦТАК, решение было принято председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном в ходе заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Встреча проходила в режиме видеоконференции и других подробностей о ней не сообщается.

Что стало причиной изменений планов Пхеньяна, который до этого вел себя в отношении южных соседей чрезвычайной жестко, неизвестно.