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Рубрика: В мире

Коронавирус почти уничтожил культовые филиппинские джипы-маршрутки

Текст: Константин Волков
Фото: Stephanie Azarias & Alexander Olpindo (Wikipedia Takes Manila participant) / wikimedia.org Фото: Stephanie Azarias & Alexander Olpindo (Wikipedia Takes Manila participant) / wikimedia.org
Фото: Stephanie Azarias & Alexander Olpindo (Wikipedia Takes Manila participant) / wikimedia.org

Культовые филиппинские "джипни" - джипы с большими кузовами, используемые как маршрутные такси, могут не пережить пандемии коронавируса. Об этом пишет японская газета Asahi.

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Известные яркой раскраской, многочисленными неисправностями, загрязняющими воздух дизельными двигателями и ужасающим поведением на дорогах филиппинские "джипни" с началом карантина, введенного на Филиппинах три месяца назад из-за коронавируса, оказались не востребованы. Водители джипов-такси сидят без работы и занимаются попрошайничеством.

Власти Филиппин еще до пандемии планировали модернизировать сферу общественного транспорта, заменив старые "джипни", которые были главным средством пассажирских перевозок, на более современные модели. Классические "джипни" появились на Филиппинах после войны, когда местные умельцы переделывали под маршрутки брошенные американскими войсками армейские джипы. В течение короткого времени "джипни", яркие и экзотические, стали одним из символов островного государства. Нередко база и шасси американских джипов эксплуатируются до сих пор, владельцы меняют только прогнивающие во влажном климате кузова.

Власти хотят, воспользовавшись перерывом во время карантина, изжить старые "джипни", заменив их на новые электромобили.

В настоящее время страна выходит из карантина, и общественный транспорт возвращается на улицы. Однако разрешение на работу владельцам старых "джипни" власти дают неохотно. Между тем водители заявляют, что у них нет средств на покупку новых "электроджипов".

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