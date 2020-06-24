В доклад о защите прав человека в ситуации коронавируса будут включены все проблемы, с которыми столкнулось российское общество. Об этом Татьяна Москалькова рассказала комиссару СЕ Дуне Миятович.

Главная тема разговора - работа омбудсменов. При аппарате омбудсмена была открыта "горячая линия", принявшая почти 3000 звонков граждан. Первая серия вопросов касалась нехватки средств защиты - масок, перчаток. Вторая проблема - из-за закрытия границ граждане не успели вернуться домой. По мнению Москальковой, важно взять из происшедшего урок: люди, выезжая за границу в условиях эпидемии, должны знать, какие могут возникнуть сложности. Когда они уезжали за границу, их об этом никто не предупреждал. Татьяна Москалькова подчеркнула , что Российским государством были приняты меры социальной защиты населения - безработные получили пособия.

Она рассказала коллизию с выплатой денежных надбавок медикам, когда им вместо целой суммы стали считать часы работы с больными.

Среди упомянутых ею проблем и непонимание граждан на Кавказе - почему они оказались на самоизоляции? Местная власть поздно разъяснила необходимость этого. При этом омбудсмен назвала "излишними" такие прямые меры самоизоляции, как запрет рыбакам рыбачить, а пчеловодам вывозить улья в горы.

Москалькова оценила как "логичный и способный помочь" закон о трех этапах выхода из кризиса. Также она рассказала о посещении СИЗО с проверкой системы дезинфекции камер и наличия лекарств для больных коронавирусом, а также о связи с начальством СИЗО при жалобах заключенных.

Омбудсмен также сообщила о том, как она включается в наблюдение за голосованием по поправкам в Конституцию. "Мы открыли "горячие линии", получаем сигналы, и если видим нарушение прав, проверяем ситуацию", - пояснила она. Миятович и Москалькова обсудили ситуацию вокруг нескольких российских правозащитников и журналистов. Омбудсмен попросила Дуню Миятович обратить внимание на ситуацию с журналистом Леонидом Свиридовым, необоснованно обвиняемым в Польше в шпионаже, и на ситуацию с российским журналистом Михаилом Тургиевым, подвергшимся нападению полиции в США. Она высказала обеспокоенность судьбой Александра Винника и напомнила о заключенных в США Константине Ярошенко и Викторе Буте, высказав аргументы в пользу пребывания ими заключения на родине. "Если наказание имеет целью исправление, а не унижение достоинства, не уничтожение человека как личности, то он должен содержаться в заключении там, где он потом вернется в общество".

Вчера появилось сообщение адвоката Бута и Ярошенко об ожидаемых положительных подвижках в их делах. Татьяна Москалькова подтвердила это, подчеркнув, что "вопрос держится в режиме конфиденциальности".