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24.06.2020 10:45
Рубрика: Власть

Москалькова: Вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается

Текст: Анна Спицына

В жизни отбывающих сроки в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко скоро могут произойти положительные изменения, сообщил сегодня их адвокат Алексей Тарасов. Причем, в ближайшее время. Сейчас продолжается процесс обсуждения их обмена.

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- Пока для прессы нет громких объявлений, но да, там есть определенные подвижки, - цитирует слова адвоката агентство РИА Новости. - Насколько я понимаю, это так (переговоры идут). В любом случае, я думаю, что хорошая перспектива насчет того, что в судьбе Константина Ярошенко и Виктора Бута будут изменения в ближайшее время.

Пока адвокат не может раскрыть детали, которые ему известны.

О том, что вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута "обсуждается", сообщила и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

- Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены, - цитирует ее слова агентство ТАСС.

Власть Работа власти Президент Уполномоченный по правам ребенка Дело Виктора Бута Дело летчика Ярошенко

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