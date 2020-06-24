Мурашко: Всплеск пандемии в России идет на убыль

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал беречься россиянам, пока избежавшим заражения. Опасность инфицирования сохраняется на достаточно высоком уровне, особенно в некоторых регионах.

"Всплеск пандемии в России идет на убыль, - сообщил министр журналистам. - Мы уже видим рост в Москве уровня популяционного иммунитет, и это, соответственно, позволяет надеяться на снижение заболеваемости. Но нужно помнить, что те, кто не переболел, тем более должны соблюдать меры предосторожности ".

По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости в регионах идет как бы с запозданием от Москвы недели на три. "Мы видим, что часть регионов уже прошла "пик", а часть еще нет. У нас четыре основных региона, которые остаются на высоком уровне заболеваемости", - констатировал он. А ситуация в стране и в мире "будет зависеть от того, какой иммунитет, какое распространение пойдет". Поэтому приходится сохранять ряд карантинных мер.

Говоря о клинических испытаниях вакцины, Мурашко пообещал, что как только испытания будет завершены, Минздрав проинформирует о результатах. Он заметил, что работа идет "штатно, ничего пока не ускорялось". "Вот закончатся испытания, мы объявим", - пообещал министр.