МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%). Возвращения российского ВВП к докризисному уровню фонд по-прежнему ожидает в 2022 году, следует из очередного выпуска World Economic Outlook.

По июньскому прогнозу ОЭСР, экономика России снизится в 2020 году на 6%, оценки Банка России находятся в диапазоне 4...6%.

МВФ ухудшил прогноз практически по всем странам. Глобальная экономика, согласно расчетам фонда, упадет в этом году на 4,9%, что на 1,9 процентных пункта ниже апрельского прогноза, хотя уже тогда беспрецедентное разрушительное влияние пандемии было налицо. Однако МВФ не отказался от ожиданий, что восстановление экономики будет быстрым (V-образным), хотя и признал его более "постепенный" характер: в 2021 году рост мирового ВВП ожидается на уровне 5,4%. При этом для развитых стран коронакризис будет в целом более болезненным, чем для развивающихся. В итоге мировой ВВП к 2021 году будет примерно на 6,5 процентных пункта ниже, чем в "доковидовом" январском прогнозе МВФ. Особенно остро это почувствуют семьи с низкими доходами, предупреждает МВФ.