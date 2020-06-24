В среду, в годовщину исторического Парада победителей в 1945 году, на Красной площади состоялся парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства призвал беречь и отстаивать правду о войне и напомнил о необходимости создать общую надежную систему безопасности: только вместе можно защитить мир от новых опасных угроз.

На площадь были вынесены российский флаг и легендарное Знамя Победы. Министр обороны Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск Олег Салюков объехали парадный строй на российских кабриолетах "Аурус". Сергей Шойгу поприветствовал военных и направился к центральной трибуне с докладом Верховному главнокомандующему о готовности войск к параду. После чего президент выступил с речью.

"Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей", - заявил глава государства. Это был триумф невиданной силы, торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью, подчеркнул он. С презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов - как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. Победа определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте, подчеркнул Владимир Путин.

Один из самых эмоциональных моментов мероприятия - минута молчания, которую объявил глава государства. "Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ - миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза", - сказал Владимир Путин, продолжая свое выступление. Эти люди боролись и трудились по законам мужества и единства, и, отстояв свою землю, продолжали сражаться: освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма народ Германии. "И невозможно даже представить, что стало бы с миром - не встань на его защиту Красная армия", - заявил глава государства. Ее солдатам не нужны были ни другие страны, ни слава: они стремились добить врага и вернуться домой. За свободу Европы многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине, и наш долг - помнить об этом, сказал Путин.

На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. Безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. "Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь", - подчеркнул президент. "В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам", - заявил Путин. Военный парад - в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны.

И невозможно даже представить, что стало бы с миром - не встань на его защиту Красная армия

Россия никогда не забудет вклад союзников в приближение Победы, подвиг всех борцов с нацизмом, продолжил глава государства. "Перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность - человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь", - сказал глава государства. И как важно укрепление дружбы между народами. Путин вновь призвал к созданию общей надежной системы безопасности, в которой нуждается стремительно меняющийся мир. "Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз", - убежден президент России.

Владимир Путин обещал ветеранам, что будет сделано все, чтобы память о героических свершениях никогда не померкла. "Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим", - пояснил он. "Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура!" - заключил Верховный главнокомандующий.

В параде кроме 14 тысяч российских военнослужащих приняли участие расчеты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Всего было задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, 75 воздушных судов. Как финальный аккорд - группа из шести штурмовиков Су-25 раскрасила небо над Красной площадью в цвета российского флага.

Глава государства поблагодарил командиров, поздравил всех с праздником. Президент пообщался с ветеранами и пешком в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу направился в Александровский сад.

На Парад прибыли иностранные гости - президенты: Абхазии - Аслан Бжания, Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Молдавии - Игорь Додон, Сербии - Александр Вучич, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиеев, Южной Осетии - Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов - Милорад Додик. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прилетел в Москву, но у представителей его делегации анализ показал коронавирус, поэтому перед отлетом домой он созвонился с Владимиром Путиным и выразил сожаление, что не смог принять участие в Параде. Владимир Путин поблагодарил иностранных гостей за визит. Гости участвовали и в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Продолжением праздничных мероприятий стал торжественный прием в Большом Кремлевском дворце. Владимир Путин еще раз поблагодарил всех за визит в Россию, "несмотря на всем хорошо известные непростые обстоятельства".

"Для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения очень дорогое событие", - сказал он. Ничто не властно над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев, заметил президент. "А сам праздник с каждым годом становится еще более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, это очень важно, такими, например, как шествия Бессмертного полка, которые проводятся на территории 115 государств", - считает глава государства.

Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая

Дружба и доверие между нашими странами были и остаются главной опорой для преодоления трудностей, подчеркнул Путин. "Сегодня это кажется, прежде всего, вопросом глобальной безопасности, борьбы с терроризмом, эпидемией, а большинство присутствующих здесь руководителей стран знают, как мы в рамках своих объединений решаем эти задачи и как эффективно и своевременно мы это делаем", - заметил российский лидер.

"Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем.

Дебюты на Красной площади: от "Торнадо" до "Тайфуна"

На параде Победы, несмотря на то, что его задержали из-за пандемии коронавируса на полтора месяца, зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена. 24 образца прошедшей на параде технибыли показаны впервые.

Среди продемонстрированных новинок российского вооружения - новая модификация боевого танка Т-90, модернизированный танк Т-80БВМ, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" (бронированная гусеничная установка разработана на шасси БМП-3 и оснащена 57-мм скорострельной пушкой, способной уничтожать не только воздушные цели, но и наземную боевую технику). Кроме того, широкому зрителю впервые показали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", призванные прийти на замену тяжелых огнеметов ТОС-1А "Солнцепек", зенитно-ракетный комплекс С-300В4 и ракетно-пушечный "Панцирь-СМ". Часть из образцов этой техники уже показывали на специализированных выставках, но на обозрение массового зрителя бронемашины были представлены впервые.

Если остановиться на конкретных новинках, то, к примеру, новые комплексы "Панцирь-СМ" помимо обновленного радара оснащены новыми гиперзвуковыми ракетами. На прошедшем параде впервые показали новые малогабаритные боеприпасы, разработанные специально для борьбы с небольшими беспилотниками и неуправляемыми ракетами. "Панцирь-СМ" имеет доработанное прицельное оборудование и 30-мм пушки, позволяющие поражать наземные легкобронированные цели. Комплекс установлен на вездеход К-53958 "Торнадо" с колесной формулой 8х8. Завершение испытаний комплекса "Панцирь-СМ" запланировано на 2021 год.

Еще одна громкая презентация - 300-мм ракетная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Внешний облик преемницы "Смерча" был засекречен вплоть до нынешнего парада. Новая РСЗО имеет 12 направляющих ракет с максимальной дальностью полета до 100 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными неуправляемыми ракетами. Кроме того, РСЗО может вести огонь корректируемыми реактивными снарядами.

Впервые была показана и машина инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ. Реактивная установка разбрасывает мины нового поколения на расстояние до 15 километров. Благодаря спутниковому позиционированию и автоматическому управлению ложатся мины точно в назначенное место.

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Подготовили Иван Петров, Александр Степанов