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24.06.2020 13:47
Рубрика: Экономика

Не сократившие добычу нефти страны ОПЕК+ пообещали исправиться

Текст: Александр Проценко

Страны альянса ОПЕК+, которые в мае не полностью сократили добычу нефти в соответствии с соглашением, уже представили в секретариат ОПЕК свои планы компенсации обязательств на ближайшие месяцы, сообщил агентству ТАСС министр энергетики России Александр Новак. Он добавил, что эти графики не нуждаются в процедуре одобрения или корректировки, поскольку само соглашение ОПЕК+ является добровольным.

Заседание JMMC - мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось 18 июня. Российский министр энергетики Александр Новак наравне с саудовским министром энергетики Абдель Азизом бен Сальманом возглавляет работу комитета. Основное внимание на встрече было уделено исполнению условий сделки по сокращению добычи нефти на 9,7 млн б/с. Стороны зафиксировали, что по итогам мая соглашение выполнено на 87%. Только на 46% от своей квоты добычу сократил Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по объемам производства, на 40% - Габон. Лучше были показатели у Казахстана - 71%, Анголы и Нигерии - по 74%. Но в общей сложности альянсу ОПЕК+ не удалось убрать с рынка примерно 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы достичь стопроцентного выполнения сделки.

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Однако теперь ситуация может измениться. "Страны добровольно говорят о том, что готовы выполнять в полном объеме сделку", - пояснил Новак.

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