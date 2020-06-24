Новости

Уникальные кадры: видеокамера "залетела" в ствол танка Т-72Б3 18:02
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году 17:50
Видео: перегруженный самосвал обрушил мост в горах 17:46
Балтфлот наградит девушку, потерявшую туфлю на Параде Победы 17:32
В Московском патриархате поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных 17:29
Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ 17:28
В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка 17:10
Прекращается производство Segway 17:06
В Петрозаводске открыли памятник солдатским матерям 17:02
На Кубани восстановили жилищные права вдовы ветерана ВОВ 16:58
В Архангельске установят памятник северянам, погибшим в Финляндии 16:36
Транспортный комплекс столицы получил международную премию 16:24
The New York Times сократит рекламщиков 16:14
В столице прогремит 15-минутный праздничный салют 16:13
По Ярославлю проехала колонна военной техники 15:36
Кадеты столицы прошли в парадном строю по Красной площади 15:22
Названа возможная неожиданная причина развода Харламова с Асмус 15:18
Коронавирус почти уничтожил культовые филиппинские джипы-маршрутки 15:17
На Крымском мосту произошло столкновение большегрузов 15:05
ЦЕРН намерен построить новый 100-километровый коллайдер 15:01
В Крыму отреставрировали Обелиск Славы 14:58
Врачи предупредили о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19 14:55
"Скверный характер": продюсер Харламова о его разводе с Асмус 14:54
На Камчатке прогремел первый в стране салют в честь Великой Победы 14:47
Сценарист фильмов с Чаком Норрисом Стив Бинг покончил с собой 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 июня 2020 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 24 июня 2020 года № 106 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, кроме деятельности музеев всех видов, ботанических и зоологических садов, зоопарков (без посещения внутренних помещений павильонов зоопарка), исключающей проведение массовых мероприятий;".

А.А.Травников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией