Онколог назвал основной признак агрессивного рака желудка

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал об особенностях перстневидноклеточного рака желудка, который в 55% случаев обнаруживается на стадии тотального поражения желудка. То есть, когда вероятность излечения крайне мала.

Злокачественная опухоль достаточно быстро образует метастазы. При этом она чаще метастазирует не в лимфатические узлы, а в клетчатку вокруг желудка, сальник, распространяется по брюшине, у женщин дает местастазы в яичники (до 13% случаев из общего числа).

Опухоль характеризуется тем, что ее клетки активно вырабатывают слизь, которая скапливается и оттесняет клеточное ядро к краю.

Именно слизеобразование - основной характерный признак для агрессивных форм рака ЖКТ. Отсюда и сложности в диагностике.

- Поскольку слизистая не повреждается и нет характерных изменений, рак весьма затруднительно обнаружить на ранних стадиях ни при эндоскопическом, ни при рентгеновском исследованиях. И до тех пор, пока не появится язва, либо опухоль не разрастется до обширных размеров, не изменяется и самочувствие пациента, - отметил онколог.