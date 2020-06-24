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24.06.2020 07:52
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Онколог назвал основной признак агрессивного рака желудка

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал об особенностях перстневидноклеточного рака желудка, который в 55% случаев обнаруживается на стадии тотального поражения желудка. То есть, когда вероятность излечения крайне мала.

Злокачественная опухоль достаточно быстро образует метастазы. При этом она чаще метастазирует не в лимфатические узлы, а в клетчатку вокруг желудка, сальник, распространяется по брюшине, у женщин дает местастазы в яичники (до 13% случаев из общего числа).

Фото: iStock
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Опухоль характеризуется тем, что ее клетки активно вырабатывают слизь, которая скапливается и оттесняет клеточное ядро к краю.

Именно слизеобразование - основной характерный признак для агрессивных форм рака ЖКТ. Отсюда и сложности в диагностике.

- Поскольку слизистая не повреждается и нет характерных изменений, рак весьма затруднительно обнаружить на ранних стадиях ни при эндоскопическом, ни при рентгеновском исследованиях. И до тех пор, пока не появится язва, либо опухоль не разрастется до обширных размеров, не изменяется и самочувствие пациента, - отметил онколог.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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