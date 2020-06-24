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Рубрика: Общество

Опубликованы рейтинги молодых университетов и вузов "золотого поколения"

Текст: Мария Агранович
Молодые университеты - вузы моложе 50 лет. Принципы отбора те же, что и в обычном рейтинге THE. В этом году российскую высшую школу здесь представляют два российских университета: Высшая школа экономики и Сибирский федеральный университет. Оба вуза - участники Проекта 5-100. При этом "Вышка" вошла в топ-50 рейтинга, заняв 41-ю позицию. Это на 19 пунктов выше, чем в прошлом году.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- "Вышка" уже не первый год представляет Россию в рейтинге молодых университетов ТНЕ, - отметил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. - Это, конечно, и наше достижение, но и большая ответственность. Нам важно не просто двигаться вверх самим, но и распространять лучшие практики на всю систему российского высшего образования. Если в стране будет десять или даже несколько десятков сильных университетов, ситуация кардинально не изменится. У каждого российского вуза должен быть доступ к передовому знанию и возможность передать его своим студентам. Только таким образом мы сможем сделать наши вузы заметными на мировой арене и сможем конкурировать с ведущими зарубежными университетами.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Кстати, в другом рейтинге молодых вузов - от агентства QS - "Вышка" тоже на высоте: 31 место в топ-50.

Еще один российский молодой университет, отмеченный в рейтинге THE - СФУ - он представлен в диапазоне 351-400.

В группе молодых университетов отдельно выделены так называемые университеты-миллениалы - те, что основаны после 2000 года. Здесь СФУ, открывшийся в 2006 году, расположился на 73-й позиции и стал единственным представителем российской высшей школы среди лучших университетов-миллениалов.

Рейтинг вузов "золотого поколения" впервые был составлен в 2017 году для университетов, созданных в 1945-1967 годах. В этом году в список лучших университетов "золотого поколения" вошли шесть российских вузов, из которых три являются участниками Проекта 5-100. Два вуза вошли в топ-100: МФТИ поднялся на четыре позиции вверх по сравнению с прошлым годом и занял 31-ю строку, Новосибирский госуниверситет - на 95 позиции. РУДН расположился в диапазоне 101-150.

В рейтинг также вошли НГТУ (201-205), ПНИПУ (251-300) и РТУ МИРЭА (301+).

Комментарий

Фио Бейти, главный директор по знаниям ТНЕ:

Рейтинг молодых университетов THE оценивает исследовательские университеты мирового уровня по той же строгой и развернутой шкале из 13-ти показателей эффективности, что и традиционный рейтинг лучших университетов мира THE, но с поправкой на преимущества университетов нового поколения. У них пока нет за плечами многовековой истории и устоявшейся репутации, но, тем не менее, они начинают успешно конкурировать на мировой арене со старыми вузами.

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