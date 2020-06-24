24 июня, в годовщину исторического Парада победителей в 1945 году, на Красной площади состоялся парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия, заявил в своем выступлении президент Владимир Путин.

"Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей", - заявил глава государства. Это был триумф невиданной силы, торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью, подчеркнул он. С презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов - как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. Победа определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте, подчеркнул Владимир Путин.

Один из самых эмоциональных моментов парада - минута молчания, которую объявил президент. "Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ - миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза", - сказал Владимир Путин, продолжая свое выступление. Эти люди боролись и трудились по законам мужества и единства и, отстояв свою землю, продолжали сражаться: освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма народ Германии. "И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия", - заявил глава государства. Ее солдатам не нужны были ни другие страны, ни слава: они стремились добить врага и вернуться домой. За свободу Европы многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине, и наш долг - помнить об этом, сказал Путин.

На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. Безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. "Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь", - подчеркнул президент. "В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам", - заявил Путин. Военный парад - в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны.

Россия никогда не забудет вклад союзников в приближение победы, подвиг всех борцов с нацизмом, продолжил глава государства. "Перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность - человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь", - сказал президент. И как важно укрепление дружбы между народами. Путин вновь призвал к созданию общей надежной системы безопасности, в которой нуждается стремительно меняющийся мир. "Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз", - убежден президент России.

24 июня - это навсегда день славы и триумфа для истории нашей страны

Владимир Путин обещал ветеранам, что будет сделано все, чтобы память о героических свершениях никогда не померкла. "Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим", - пояснил он. "Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура!" - заключил Верховный главнокомандующий.

В параде кроме 14 тысяч российских военнослужащих приняли участие расчеты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Всего было задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, 75 воздушных судов. Как финальный аккорд - группа из шести штурмовиков Су-25 раскрасила небо над Красной площадью в цвета российского флага.

Глава государства поблагодарил командиров, поздравил всех с праздником. Президент пообщался с ветеранами и пешком в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу направился в Александровский сад.

На парад прибыли иностранные гости - президенты Абхазии - Аслан Бжания, Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Молдавии - Игорь Додон, Сербии - Александр Вучич, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии - Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик. Гости участвовали и в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Продолжением праздничных мероприятий стал торжественный прием в Большом Кремлевском дворце. Владимир Путин поблагодарил всех за визит в Россию, "несмотря на всем хорошо известные непростые обстоятельства". "Для наших народов это очень значимое, без всякого преувеличения, очень дорогое событие", - сказал он. Ничто не властно над искренними, глубокими чувствами людей, которые помнят и чтут героев, заметил президент. "А сам праздник с каждым годом становится еще более ярким, пронзительным, обрастает новыми традициями, это очень важно, такими, например, как шествия "Бессмертного полка", которые проводятся на территории 115 государств", - сказал глава государства.

Дружба и доверие между нашими странами были и остаются главной опорой для преодоления трудностей, подчеркнул Путин.

"Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем.

А позже, уже на церемонии вручения госпремий, президент объяснил, почему и парад, и чествование лауреатов были перенесены именно на 24 июня. "Потому что для истории нашей страны, нашего народа это навсегда, на все времена день славы и триумфа", - сказал он.