Парад Победы проходит на Красной площади

На Красной площади начался Парад Победы. Дата проведения приурочена к годовщине исторического Парада победителей в 1945 году.

На площадь был вынесен российский флаг и легендарное Знамя Победы.

На Парад прибыли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Президент России тепло приветствовал каждого гостя, чуть дольше пообщался с казахстанским коллегой. Затем все прошли на центральную трибуну, там уже были ветераны. Путин пожал им руки.

В военном Параде, кроме 14 тысяч российских военнослужащих, приняли участие расчеты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Всего задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, 75 воздушных судов.

Министр обороны Сергей Шойгу, главком Сухопутных войск Олег Салюков объехали парадный строй на российских кабриолетов "Аурус". Шойгу поприветствовал военных и направился к центральной трибуне с докладом Верховному главнокомандующему о готовности войск к Параду.