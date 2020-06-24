Знаменитый парижский отель "Ритц", расположенный на Вандомской площади французской столицы, провел онлайн-аукцион. На нем выставили предметы столовой сервировки, хрусталь и многое другое из запасников гостиницы, название которой связано с именами Коко Шанель, писателей Марселя Пруста, Скотта Фицджеральда, Эрнеста Хемингуэя, актрисы Одри Хепберн и английской принцессы Дианы.

Как заявил Стефан Обер, организатор распродажи из аукционного дома Articuria, "это была последняя возможность стать обладателем частицы легенды "Ритца": далеко не всем доводилось в нем останавливаться, но все в мире его знают". Свыше 500 человек из 25 стран мира записались на торги, и они превзошли все ожидания. Было раскуплено 1500 лотов на сумму в 1,7 миллиона евро, что в несколько раз превысило самые смелые прогнозы специалистов.

Причем некоторые лоты побили все рекорды. Так, сервиз Marthe из 12 предметов, выполненных по заказу основателя гостиницы Сезара Ритца к открытию заведения в 1898 году, приобрели за 13 тысяч евро, что в 45 раз больше его оценочной стоимости. Нескольких ведер для шампанского с монограммой "Ритц" ушли каждое за 11 тысяч евро, превысив первоначальный "эстимейт" в 58 раз.

Большой интерес вызвал хрусталь и стекло из исторического бара отеля Hemingway, к которому в свое время американский писатель питал особую привязанность. Набор бокалов для мартини с фирменной гравировкой был продан за две с лишним тысячи евро, а за шесть водочных рюмок выложили 1800 евро.