Патенты оформят вдвое быстрее

Роспатент сократит в два раза срок рассмотрения заявок на регистрацию прав на промышленные образцы. Речь, в том числе, идет о дизайнерской одежде и других предметах, мода на которые быстро меняется, а производителям важно защитить свои разработки от копирования конкурентами еще до момента вывода новинок на рынок, рассказал "РГ" глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Такую безопасность гарантирует только патент на промышленный образец, удостоверяющий авторство создателя дизайна и монопольное право на использование дизайна в производстве, - объяснил Григорий Ивлиев. - Получив патент, дизайнер может запретить любому лицу не только использовать запатентованную им идею, но и выпускать похожий дизайн. И важно сделать это как можно быстрее".

Применяемая сейчас процедура занимает до полугода и предполагает проверку экспертом новизны патентной заявки в полном объеме. При этом, по словам Ивлиева, выполняется много лишней работы, связанной с анализом массива документов. Кроме того, многие зарегистрированные ранее, близкие к патентуемому промышленные образцы, уже не используются и правообладателям безразлично, будет ли выдан патент на сходный дизайн.

Ведомство решило внедрить процедуру оппозиции, отказавшись от традиционной сущностной экспертизы заявок на промышленный образец. "Предложенный принцип оппозиции ускорит выдачу патентов, - говорит Григорий Ивлиев. - Если поступившая заявка удовлетворяет формальным основаниям, ее публикуют на сайте Роспатента. Если от заинтересованных лиц поступает возражение, проводится экспертиза, если же возражение не поступает, выдается патент. Сокращается время нашей проверки, трудозатраты, снижается стоимость".