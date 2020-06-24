Переход Вагнера Лава в ЦСКА сорвался

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав определился с новым клубом. Им стал казахстанский "Кайрат", за который несколько лет назад выступал Андрей Аршавин.

Несколько недель назад Вагнер расторг контракт с "Коринтиансом", став, таким образом, свободным агентом. Это означало, что следующая команда бразильца не должна будет платить за него никаких денег.

Почти сразу же в СМИ просочилась информация об интересе к форварду со стороны ЦСКА. Лав, не без преувеличения, - легенда "красно-синих". С москвичами он трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны и завоевал Кубок УЕФА. Его возможное возвращение большинство болельщиков армейцев ждали с нетерпением. Даже несмотря на весьма солидный по футбольным меркам возраст Вагнера - 36 лет.

В какой-то момент казалось, что трансфер Лава в ЦСКА - дело почти решенное. Но объявление о переходе затягивалось. Тогда же в прессе появились слухи о других вариантах бразильца. И в итоге он выбрал "Кайрат". А вот почему сорвалось возвращение в стан "красно-синих", официально не было сказано. Вероятно, все дело в невозможности заявить Вагнера на остаток нынешнего сезона, в котором столичный клуб продолжает бороться за место в еврокубках.

Тем временем уже в субботу ЦСКА проведет матч 24-го тура на чужом поле против "Динамо". К дерби армейцев готовит не рулевой Виктор Гончаренко, а старший тренер, известный в прошлом вратарь сборной России и "Локомотива" Сергей Овчинников. Напомним: после поражения в предыдущем туре от "Зенита" Гончаренко написал заявление об отставке и улетел в Беларусь. По последним данным, руководство "красно-синих" все еще пытается убедить специалиста остаться в команде хотя бы до конца сезона. Что решил Гончаренко, пока непонятно.

Добавим, что накануне по итогам встречи "Шинника" и "Урала" определился последний участник полуфинала Кубка России. Результат матча стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Одна из этих команд стала соперником "Химок", а в следующей паре сыграют "Зенит" и "Спартак".