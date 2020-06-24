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Рубрика: Экономика

Пережить кризис бизнесу помогла социальная ответственность

Текст: Елена Манукиян
В условиях пандемии особую социальную ответственность продемонстрировал бизнес, заявила на Социальном форуме РСПП заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. По ее словам, чтобы сохранить занятость и минимизировать риск заражения сотрудников, многие компании перевели людей на удаленную работу, то есть работодатели делали все возможное, чтобы решить проблемы занятости и заработной платы. Она привела в пример сведения Минэкономразвития, согласно которым в апреле общая прибыль компаний упала на 33%, однако "благодаря активной роли бизнеса, сокращение фонда оплаты труда составило лишь 16%".
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

"Бизнес в полной мере показал готовность оперативно подключаться к решению самых острых проблем", - подчеркнула вице-спикер. Карелова напомнила, что в сжатые сроки многие предприятия мобилизовались и начали выпускать средства индивидуальной защиты, чтобы восполнить их дефицит. При участии бизнеса разворачивались стационарные лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции, строились больницы. Отдельно она отметила роль предпринимательства в поддержке волонтерского движения, подчеркнув, что тема социальной ответственности бизнеса "перспективна, благодатна, востребована жизнью и временем". Также, по ее словам, на новый уровень вышла реализация программ корпоративной социальной ответственности и благотворительности.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Это вообще какой-то удивительный подъем произошел с развитием проектов и программ", - следует из ее слов.

С ней согласился президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который считает, что социальный аспект стал неотъемлемой частью устойчивого развития бизнеса. По его словам, социально-ответственное поведение компаний помогло им адаптироваться в сложной ситуации.

При этом аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев рассказал, что подготовлены рекомендации правительству о стимулировании государством ответственного ведения бизнеса, а депутат Госдумы Николай Николаев подчеркнул, что многие вопросы, которые касаются бизнеса, потребуют пересмотра на законодательном уровне. По его словам, в связи с пандемией, у предпринимательства появились новые риски. "Мы в первый раз сталкиваемся с такими масштабами и таким вниманием к этой теме", - сказал он.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В свою очередь, председатель комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова отметила важность взаимодействия между бизнесом и некоммерческими организациями. Она подчеркнула, что в период пандемии сложилось много партнерств. "Последние два месяца - это время сотрудничества в самых разных сферах. Все стороны уже поняли, что оно взаимовыгодно", - сказала она. По словам Тополевой-Солдуновой, благодаря таким партнерствам удалось помочь многим людям. Она также напомнила о новой мере государственной поддержки, которая стала их результатом. Мера предполагает возвращение налогового вычета по налогу на прибыль для компаний, которые делали пожертвования в НКО. "Такие льготы были более 20 лет назад, потом их отменили, долго шли дискуссии. Сегодня их вернули. Компании будут получать вычет по налогу на прибыль, если они делают пожертвования в виде имущества или денежных средств, в некоммерческие организации, которые представлены в двух реестрах Минэкономразвития", - пояснила она, отметив, что бизнесу и НКО сегодня важно продумать, как пользоваться этой льготой, чтоб не допустить злоупотреблений.

Экономика Бизнес Законодательная власть Совет Федерации

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