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Рубрика: Власть

Песков объяснил "загадку" с часами Путина

Текст: Кира Латухина

Обращение президента к гражданам транслировалось в записи. Поэтому и время на часах главы государства было другим, на два часа раньше. В Кремле ответили на замечания журналистов, блогеров и пользователей соцсетей, которые уже не в первый раз почему-то "зацепились" за эту якобы несостыковку во времени на часах президента и трансляции его выступлений или совещаний.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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При этом в Кремле ни сейчас, ни ранее, когда тема разного времени неоднократно поднималась в СМИ и интернете, не анонсировали, что Владимир Путин будет выступать в прямом эфире перед гражданами. Откуда журналистами и блогерами был сделан такой вывод, непонятно.

Трансляция обращения к гражданам Владимира Путина накануне Парада Победы началась около 17 часов по московскому времени, а на его часах было без четверти 15. "Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире", - объяснил изданию РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стоит сказать, что ровно такой же вопрос задавали представителю Кремля еще в апреле. Тогда у журналистов и блогеров тоже возник ажиотаж вокруг "не того" времени. И они получили логичный ответ Пескова: это связано с монтажом и перегоном видео.

Потому что опять же: прямой эфир никто не анонсировал.

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