Пхеньян дает Сеулу шанс возобновить межкорейское сотрудничество

Совершенно неожиданно КНДР сделала резкий разворот в своей политике в отношении Сеула, передумав идти на конфликт с Югом. Не исключено, что Ким Чен Ын, который до этого формально не делал критических высказываний в адрес Сеула, решил дать Южной Корее шанс активизировать межкорейское сотрудничество.

В последние дни все специалисты по КНДР если и спорили, то только по поводу того, какой именно новый жесткий шаг предпримет Пхеньян в отношении Сеула. После многочисленных публичных обвинений, грубых и подчас ругательных слов в отношении Юга, демонстративного подрыва межкорейского офиса связи в Кэсоне и прямых обещаний, что "это только начало", все ожидали от Севера чего угодно, но только не примирительных шагов. Но КНДР и на этот раз удивила всех.

Первый шаг сделал лично Ким Чен Ын, который за все время последнего обострения отмалчивался. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), соответствующее решение он принял на предварительном заседании 5-й сессии Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва, которая прошла в формате видеоконференции. По информации ЦТАК Ким "…дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военным действиям против Юга, который представил Генштаб Корейской народной армии на 5-ю сессию ЦВК партии 7-го созыва". О причинах такого шага ничего не сообщается.

Напомним, что ранее КНДР пообещала забросить в Южную Корею сразу 12 миллионов пропагандистских листовок, ввести войска в приграничную зону в районе гор Кымгансан и города Кэсон, восстановить ранее законсервированные в рамках договоренностей с Сеулом военные объекты, возобновить учения в районе границы. При этом Пхеньян не уставал подчеркивать, что это "только начало".

Дальнейшие действия со стороны КНДР показали, что журналисты ЦТАК ничего не перепутали и по непонятным причинам Пхеньян действительно сделал резкий разворот в отношении Сеула. Северокорейская сторона в течение среды быстро демонтировала около 30 громкоговорителей, которые старательно устанавливала вдоль границы, начиная с 21 июня, собираясь скорее всего возобновить пропагандистское вещание на Юг.

Кроме того, на веб-сайтах ряда ведущих СМИ КНДР стали массово исчезать статьи с критикой Южной Кореи. В сегодняшнем выпуске печатных изданий также не было ни единого плохого слова в отношении Юга.

Правительство Южной Кореи через министерство объединения поприветствовало эти шаги, но чиновники не скрывают, что Север их крайне удивил. Сначала было резкое нагнетание напряженности, буквально "на ровном месте", когда для предлога был использован факт направления южнокорейскими активистами листовок, на что раньше КНДР особого внимания не обращала, потом подрыв офиса связи, являвшегося символом межкорейкого сотрудничества при Ким Чен Ыне и Мун Чжэ Ине, обещания новых кар небесных, вплоть до "моря огня", и вдруг такой вот разворот.

Стоит, правда, оговориться: Ким Чен Ын пока не полностью отменил все действия военных, а лишь дал указание "временно отложить" и не вносить планы по соответствующим шагам в повестку дня заседания Военной комиссии ТПК. Но тем не менее это тоже говорит об очень многом, тем более что и другие шаги показывают: Пхеньян по тем или иным причинам гнев на милость в отношении Сеула.

Эксперты тоже теряются в догадках по поводу мотивов КНДР. Необходимо правда учесть, что до сих пор во всей этой кампании по нагнетанию напряженности Ким Чен Ын упорно отмалчивался, а фактические указания раздавала его младшая сестра Ким Ё Чжон. Она же и активнее всех выдавала официальные заявления, которые подчас содержали и оскорбления в адрес южнокорейского руководства. Так что брат формально остался "чистым" и сейчас может снова протянуть руку Сеулу, где, не будем скрывать, президент Мун Чжэ Ин и его окружение были серьезно расстроены поведением северян. Министр объединения РК Ким Ён Чхоль, который играл активную роль в сближении Сеула и Пхеньяна, вообще подал в отставку, взяв ответственность на себя за провал политики. Возможно министр поторопился.

Конечно, стоит посмотреть, какие шаги Пхеньян предпримет дальше, так как слишком уж много зигзагов и резких разворотов в действиях КНДР в последнее время. Но пока все выглядит так: Север снова дал знак Югу, что можно попытаться наладить сотрудничество. Тем более что выше Ким Чен Ына в КНДР никого нет, его слово кроме его самого никто не сможет отменить. Не исключено, что, слегка "попугав" Южную Корею, КНДР пытается сделать Сеул более сговорчивыми и менее зависимым от позиции США, так как Вашингтон часто препятствовал многим проектам межкорейского сближения. Ответы на эти вопросы мы узнаем в ближайшее время.