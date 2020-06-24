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Рубрика: В мире

Пять человек погибли и 30 пострадали в результате землетрясения в Мексике

Поврежденное в результате землетрясения здание в Оахаке, Мексика, 23 июня 2020 г. Фото: AFP/PATRICIA CASTELLANOS Поврежденное в результате землетрясения здание в Оахаке, Мексика, 23 июня 2020 г. Фото: AFP/PATRICIA CASTELLANOS
Поврежденное в результате землетрясения здание в Оахаке, Мексика, 23 июня 2020 г. Фото: AFP/PATRICIA CASTELLANOS

В результате землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего на юге тихоокеанского побережья Мексики, пять человек погибли, еще 30 получили ранения. Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака, где располагался эпицентр стихии.

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По данным властей, серьезно повреждены пять больниц на юге страны, а также два столичных медцентра, пишет РИА Новости. Пострадали и другие строения, в числе которых дворец правительства в Санта-Лусиа-дель-Камино. Из-за оползней полностью закрыты участки федеральной трассы.

Толчки ощущались в 11 штатах страны, однако девять из них - Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала и Идальго - не сообщили о серьезных разрушениях.

Напомним, землетрясение произошло во вторник, 23 июня. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. По данным Национальной сейсмологической службы, были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.

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