Пять человек погибли и 30 пострадали в результате землетрясения в Мексике

Поврежденное в результате землетрясения здание в Оахаке, Мексика, 23 июня 2020 г. Фото: AFP/PATRICIA CASTELLANOS

В результате землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего на юге тихоокеанского побережья Мексики, пять человек погибли, еще 30 получили ранения. Все летальные случаи зафиксированы на территории штата Оахака, где располагался эпицентр стихии.

По данным властей, серьезно повреждены пять больниц на юге страны, а также два столичных медцентра, пишет РИА Новости. Пострадали и другие строения, в числе которых дворец правительства в Санта-Лусиа-дель-Камино. Из-за оползней полностью закрыты участки федеральной трассы.

Толчки ощущались в 11 штатах страны, однако девять из них - Чиапас, Герреро, Морелос, Табаско, Веракрус, Пуэбла, Мичоакан, Тласкала и Идальго - не сообщили о серьезных разрушениях.

Напомним, землетрясение произошло во вторник, 23 июня. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. По данным Национальной сейсмологической службы, были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.