Победителей конкурса "Символы моей страны" назовут в Минске

Второго июля в преддверии Дня независимости Республики Беларусь в Музее современной белорусской государственности пройдет торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса "Символы моей страны".

Конкурс проводился с 3 февраля по 17 мая 2020 года и был посвящен 25-летию утверждения Государственного флага и Государственного герба страны. Данный проект был организован при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и Республиканского общественного объединения "Белая Русь". Информационными партнерами конкурса выступили Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, Издательский дом "Звязда", Издательский дом "Беларусь сегодня".

На конкурс поступило более 70 работ, выполненных в различных техниках: живопись и графика, роспись по стеклу, тестопластика, вышивка, алмазная мозаика... Многие работы отличаются высоким художественным мастерством. Работы победителей и лауреатов конкурса примут участие во временной экспозиции, организованной в Музее современной белорусской государственности в честь 25-летия утверждения Государственных символов и Дня независимости Республики Беларусь.

Создатели лучших работ Открытого конкурса "Символы моей страны" будут награждены дипломами и памятными подарками.