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Рубрика: Экономика

Прокати-поле

Почему российские фермеры не могут воспользоваться положенным льготным кредитованием
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(8190)
На совещании по вопросам АПК 20 мая российский президент дал поручение проработать меры поддержки для фермеров в условиях коронавируса. Прежде всего они касались организации дополнительных каналов продаж. Но, как выяснилось, фермеры испытывают трудности далеко не только с реализацией своей продукции.
Фермеру проще получить обычный кредит, чем застрять с тоннами документов для выдачи льготного. Фото: Владимир Аносов Фермеру проще получить обычный кредит, чем застрять с тоннами документов для выдачи льготного. Фото: Владимир Аносов
Фермеру проще получить обычный кредит, чем застрять с тоннами документов для выдачи льготного. Фото: Владимир Аносов

3 июня на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко с участием фермеров из регионов, помимо трудностей со сбытом, нехватки кадров, представители небольших хозяйств указывали на недоступность кредитных ресурсов. По итогам совещания за подписью заместителя министра сельского хозяйства Елены Фастовой в отраслевые ассоциации было направлено письмо с просьбой представить до 22 июня "информацию о выявленных фактах неполучения льготных краткосрочных и льготных инвестиционных кредитов заемщиками, относящимися к малым формам хозяйствования", с указанием возможных причин.

Фото: Сергей Панасенко
"РГ" продолжает рассказ о горожанах-фермерах

В минсельхозе "РГ" уточнили, что на 1 июня 2020 года одобрены заявки на получение льготных кредитов от более 6,7 тысячи заемщиков - на 20% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Интерес к механизму льготного кредитования сохраняется. И минсельхоз проводит работу по "наращиванию темпов поддержки малых форм хозяйствования", заверили в ведомстве.

Как следует из отчета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), подготовленного по запросу министерства, к концу мая фермеры заключили чуть более 4,8 тысячи льготных краткосрочных и около 1,2 тысячи льготных инвестиционных кредитных договоров (под 1-5% годовых). "Только незначительная часть КФХ имеет возможность получить льготные кредиты", - утверждается в отчете, который имеется в распоряжении "РГ".

В России насчитывается 176 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств. Но получить льготные кредиты с начала года смогли только около 6 тысяч фермеров

По данным Росстата, всего в России насчитывается 176 тысяч КФХ. И, как считают в АККОР, почти все они в условиях пандемии сталкиваются с разрывом производственного и финансового цикла и испытывают потребность в сезонном кредитовании.

Начинающим челябинским фермерам помогут осуществить планы

"Многие КФХ, начавшие оформление документов на получение льготного кредита, так и не доводят этот процесс до конца в связи с длительной процедурой, жесткими требованиями и большим количеством запрашиваемых документов. Часть фермеров по этим причинам и вовсе не подают заявки на льготные кредиты, а берут на обычных условиях под высокий процент. Есть и те, кому в получении кредита отказывают", - рассказывает президент АККОР, первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Особые трудности в получении льготных кредитов отмечают фермеры Новгородской, Томской, Калужской, Вологодской областей, республик Удмуртия и Саха (Якутия).

Например, по словам Плотникова, банки зачастую просят дополнительные документы, не обозначенные в списке. Также сложные требования по отчетности указаны для фермеров, работающих на едином сельхозналоге (ЕСХН). А требования по неснижению выручки и доходов (хозяйству все время нужно демонстрировать положительную динамику) и вовсе нереально выполнить, поскольку сельскому хозяйству свойственна сезонность.

Фото: Пресс-служба министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области
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По словам председателя правления ассоциации "Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства (Росрыбхоз)" Василия Глущенко, фактов неполучения льготных кредитов фермерами, работающими в сфере аквакультуры, не возникало. "Если были отказы, то они случались по нашей вине - неправильно оформили документы, не смогли обеспечить залоговую базу", - поясняет он. Сложнее было получить средства средним хозяйствам: для них нет таких льготных условий, как для фермеров, и такие компании, подавшие заявки на кредиты в начале года, только начинают их получать.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина тоже говорит, что проблем с получением льготных кредитов у предприятий отрасли не было. Картофелеводческие предприятия, привлекающие в сезон большое количество рабочих рук, зачастую по среднесписочной численности сотрудников не попадают в реестр МСП. Соответственно, они не могут пользоваться ни льготными кредитами для фермеров, ни другими послаблениями, предусмотренными для небольших компаний, - например, недавним снижением общей ставки страховых взносов с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ.

Экономика АПК Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минсельхоз

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