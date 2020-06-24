Социологи фиксируют рост числа россиян, которые намерены прийти на голосование по поправкам в Конституцию. Это происходит благодаря повышению уровня информированности о плебисците и обеспечению безопасности самой процедуры.

Соответствующие замеры регулярно делает Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным опроса от 22 июня, 71% россиян заявили, что планируют прийти на участки и проголосовать, 19 июня желающих было 68%. Такие данные привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований.

"Таким образом, процесс мобилизации идет, и, очевидно, он будет продолжаться и в дальнейшем", - сказал он. Эксперты ВЦИОМ прогнозируют, что за внесение изменений в Основной Закон проголосуют от 67% до 71% россиян, против - от 28% до 32% "Показатели поддержки на сегодня очень высокие", - добавил Мамонов, отметив, что, если проводить исторические параллели, то они выше, чем в 1993 году.

Говоря о голосовании по Конституции РФ в 1993 году, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин напомнил, что тогда в 17 субъектах Федерации жители проголосовали против, а в Чеченской Республике голосование вообще не проводилось. И тем не менее все эти регионы живут в общем конституционном поле. И в этом, по мнению многих экспертов, есть некая проблема, обратил внимание Костин. "Мне кажется, сейчас есть отличная возможность эту проблему преодолеть", - заявил он, отметив, что крайне важно не только мнение каждого участника, но и всего региона.

Порога явки на общероссийском голосовании нет, тем не менее политологи дают свои прогнозы. По оценке Костина, "диапазон достаточно понятен - явка от 50% до 60%, голосование "за" от 60% до 70%. Он напомнил, что на референдуме по Конституции, который состоялся в 1993 году, явка была 54,8%. Сейчас "мы увидим цифры сопоставимые или, может быть, даже более высокие", считает эксперт.

71 процент россиян, по данным опроса ВЦИОМ, планируют прийти на участки и проголосовать

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин полагает, что сравнивать 1993 год и нынешний с этой точки зрения не совсем корректно. Тогда речь шла о Конституции в целом, сейчас - о пакете изменений. "Главное, чтобы люди, которые пришли, осознанно сделали свой выбор", - сказал он.