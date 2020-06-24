Новости

Infiniti меняет стратегию: марка уйдет из Европы, но останется в России 19:28
В Калмыкии появился "Населенный пункт воинской доблести" 19:24
Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов 19:21
СМИ: Причиной крушения лайнера в Пакистане стали разговоры пилотов о COVID 19:19
Дезинфекция и дистанция: В Крыму озвучили правила отдыха на пляжах 19:15
Для получения патента на работу иностранцам придется сдать тест на COVID 19:08
В Сочи спортсмены подняли Знамя Победы на вершину горы Ачишхо 19:03
Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель 18:41
В Москве могут ограничить вход на некоторые станции метро после салюта 18:38
Лукашенко на Красной площади признался, что приехал "в столицу Родины" 18:26
В Махачкале во время драки застрелили 27-летнего мужчину 18:25
В Беларуси по амнистии уже освободили более 540 осужденных 18:07
Уникальные кадры: видеокамера "залетела" в ствол танка Т-72Б3 18:02
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году 17:50
Видео: перегруженный самосвал обрушил мост в горах 17:46
Балтфлот наградит девушку, потерявшую туфлю на Параде Победы 17:32
В Московском патриархате поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных 17:29
Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ 17:28
В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка 17:10
Прекращается производство Segway 17:06
В Петрозаводске открыли памятник солдатским матерям 17:02
На Кубани восстановили жилищные права вдовы ветерана ВОВ 16:58
В Архангельске установят памятник северянам, погибшим в Финляндии 16:36
Транспортный комплекс столицы получил международную премию 16:24
The New York Times сократит рекламщиков 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 19:19
Рубрика: Общество

Поддержка на уровне

ВЦИОМ: Все больше россиян хотят голосовать по поправкам
Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(8190)
Социологи фиксируют рост числа россиян, которые намерены прийти на голосование по поправкам в Конституцию. Это происходит благодаря повышению уровня информированности о плебисците и обеспечению безопасности самой процедуры.

Соответствующие замеры регулярно делает Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным опроса от 22 июня, 71% россиян заявили, что планируют прийти на участки и проголосовать, 19 июня желающих было 68%. Такие данные привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни

"Таким образом, процесс мобилизации идет, и, очевидно, он будет продолжаться и в дальнейшем", - сказал он. Эксперты ВЦИОМ прогнозируют, что за внесение изменений в Основной Закон проголосуют от 67% до 71% россиян, против - от 28% до 32% "Показатели поддержки на сегодня очень высокие", - добавил Мамонов, отметив, что, если проводить исторические параллели, то они выше, чем в 1993 году.

Говоря о голосовании по Конституции РФ в 1993 году, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин напомнил, что тогда в 17 субъектах Федерации жители проголосовали против, а в Чеченской Республике голосование вообще не проводилось. И тем не менее все эти регионы живут в общем конституционном поле. И в этом, по мнению многих экспертов, есть некая проблема, обратил внимание Костин. "Мне кажется, сейчас есть отличная возможность эту проблему преодолеть", - заявил он, отметив, что крайне важно не только мнение каждого участника, но и всего региона.

Порога явки на общероссийском голосовании нет, тем не менее политологи дают свои прогнозы. По оценке Костина, "диапазон достаточно понятен - явка от 50% до 60%, голосование "за" от 60% до 70%. Он напомнил, что на референдуме по Конституции, который состоялся в 1993 году, явка была 54,8%. Сейчас "мы увидим цифры сопоставимые или, может быть, даже более высокие", считает эксперт.

71 процент россиян, по данным опроса ВЦИОМ, планируют прийти на участки и проголосовать

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин полагает, что сравнивать 1993 год и нынешний с этой точки зрения не совсем корректно. Тогда речь шла о Конституции в целом, сейчас - о пакете изменений. "Главное, чтобы люди, которые пришли, осознанно сделали свой выбор", - сказал он.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей