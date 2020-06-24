Покупатели из 25 стран записались на распродажу из парижского отеля Ритц

Более пятисот человек из 25 стран участвовали в онлайн-распродаже имущества знаменитого парижского отеля Ritz, организованного аукционным домом Artcurial. В общей сложности удалось выручить 1,7 миллиона евро, сообщает телеканал ORF.

Покупатели активно соревновались за приобретение хрустальных бокалов, столового серебра и постельного белья. Особый интерес вызвали шесть исторических сервизов. Они были проданы за 7 200 евро каждый. Сервиз с двенадцатью тарелками, специально заказанный в честь открытия отеля в 1898 году, был приобретен за 6 800 евро. Спросом пользовались также ведра для шампанского. При их распродаже ставки выросли до 11 700 евро, что в 58 раз превышает первоначальную оценку.

Настоящий ажиотаж возник во время торгов лота из шести бокалов мартини с гравировкой бара "Хемингуэй" (Bar Hemingway Ritz Paris), которые ушли с молотка за 2100 евро каждый, а также шести рюмок для водки за 1800 евро за экземпляр.

Это уже не первая распродажа из парижского отеля Ritz. В апреле 2018 года искусствоведы предложили покупателям мебель. Тогда на аукционе было продано десять тысяч предметов на общую сумму 7,2 миллиона евро.