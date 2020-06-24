Пользоваться усиленной электронной подписью станет проще

Электронные подписи позволяют удаленно идентифицировать личность или юрлицо без необходимости личного присутствия. В России три их разновидности - простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная. Эти подписи различаются по степени защиты и области применения.
Простую подпись оформляют на едином портале госуслуг, и она заверяет данные гражданина, внесенные в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такой подписью можно "подписывать" электронные письма в органы власти и получать некоторые услуги (например, коммунальные).
Ею же можно будет подтвердить свою личность для получения ключей проверки усиленной неквалифицированной подписи, когда новые изменения вступят в силу - с 1 апреля 2021 года.
Усиленной неквалифицированной подписью можно заверять некоторые виды договоров, бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации. Юрлица могут также использовать ее для внутреннего документооборота.
Для оформления такой подписи нужно обратиться в специальный удостоверяющий центр, а затем получать ключи проверки, создающие дополнительную степень защиты. Теперь их можно будет обновлять дистанционно, без необходимости каждый раз лично посещать удостоверяющий центр.