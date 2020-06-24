Пользоваться усиленной электронной подписью станет проще

Использовать усиленную неквалифицированную подпись станет проще - для получения ключей проверки будет достаточно подтвердить свою личность через портал госуслуг. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Электронные подписи позволяют удаленно идентифицировать личность или юрлицо без необходимости личного присутствия. В России три их разновидности - простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная. Эти подписи различаются по степени защиты и области применения.

Простую подпись оформляют на едином портале госуслуг, и она заверяет данные гражданина, внесенные в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такой подписью можно "подписывать" электронные письма в органы власти и получать некоторые услуги (например, коммунальные).

Ею же можно будет подтвердить свою личность для получения ключей проверки усиленной неквалифицированной подписи, когда новые изменения вступят в силу - с 1 апреля 2021 года.

Усиленной неквалифицированной подписью можно заверять некоторые виды договоров, бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации. Юрлица могут также использовать ее для внутреннего документооборота.

Для оформления такой подписи нужно обратиться в специальный удостоверяющий центр, а затем получать ключи проверки, создающие дополнительную степень защиты. Теперь их можно будет обновлять дистанционно, без необходимости каждый раз лично посещать удостоверяющий центр.