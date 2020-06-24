Несмотря на режим самоизоляции, посевная кампания этой весной началась раньше обычного.

Погодные условия в Ульяновской области выдались благоприятными.

- Аграрии трудятся по полной: в посевной было задействовано 616 сельскохозяйственных предприятий, 8524 работника, - сообщил "РГ" министр сельского хозяйства Ульяновской области Михаил Семенкин.

Общая посевная площадь в хозяйствах всех категорий - не менее 1 миллиона 61 тысячи гектаров. Яровой сев планируется провести на площади 677 тыс. га, и 216,4 тыс. га будет отведено под пары. По состоянию на 27 апреля 2020 года сев яровых культур выполнен на площади 52 419 га, или 7,9 процента от плана. Подкормки произвели на всей посевной площади в 312 323 га, как и боронование зяби и пара.

В Свердловской области накануне посевной региональный минсельхоз обратился к руководству Уральского сельскохозяйственного университета с просьбой "зарезервировать" не менее сотни студентов для помощи местным хозяйствам в нынешнем сезоне. Особо востребованы молодые механизаторы: из-за закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса для иностранных рабочих на Урале столкнулись с критической нехваткой трактористов и комбайнеров для уборочной.

- В нашем хозяйстве постоянных сотрудников по пальцам руки можно посчитать, поэтому речь идет не просто о сокращении посевов, а о том, сможем ли мы вообще выжить в сезон. Шесть тракторов готовы, но управлять ими некому! - пожаловалась корреспонденту "РГ" представитель фермерского предприятия "Роза" по выращиванию семенного картофеля.

Точной цифры, сколько иностранных рабочих трудились обычно в сезон на уральских полях, нет. Большая часть этого рынка трудовых ресурсов - теневая. Редкое предприятие оформляло квоты через ФМС. В основном рассчитывали на мобильные бригады гастарбайтеров. Для оценки кадровой дыры эксперты предложили исходить из расчета, что на селе работали примерно 7 процентов приехавших на территорию региона трудовых мигрантов. В Свердловской области за 10 месяцев прошлого года официально зарабатывали на жизнь более 36,8 тысячи иностранных граждан. Если формула верна, то в АПК трудились более 2,5 тысячи из них.

В предыдущие годы собирали рекордные урожаи, есть подушка безопасности

И тут в регионе вспомнили о своих резервах. В Уральском аграрном университете корреспонденту "РГ" сказали, что сотня квалифицированных молодых специалистов без проблем выйдет на поля местных хозяйств.

Уборочная и посевная для большинства студентов вуза - дело привычное. Права на вождение трактора и прочей сельхозтехники учащиеся инженерных факультетов получают уже на втором курсе, и для большинства работа на полях летом - обычное дело. Тем более что у вуза есть свое большое учебное хозяйство - 280 гектаров полей. Расположено оно близ поселка Студенческий в ближайшем к Екатеринбургу сельскохозяйственном Белоярском районе.

- Управлять трактором начал с 12 лет. У меня отец - механизатор, с ним все лето на полях и проводил. Так что работа не только знакомая, но и любимая, - рассказал "РГ" студент третьего курса Степан Жиляков.

Работы для студентов хватит до конца осени. Ведь несмотря на дефицит рабочих рук, уральские сельхозпроизводители не стали сокращать площади. В Свердловской области засеяно, как и в прошлом году, 769 тысяч гектаров полей.

В Вяземском районе Хабаровского края уже к 31 марта успели засеять 25 гектаров ячменем, пшеницей и овсом. Сроки непривычные, но перестраиваться заставила погода: зима была теплой и почти бесснежной.

Затем погода еще раз спутала карты аграриям: посевную на юге ДФО приостановила череда циклонов. Но в мае в хозяйствах вышли на плановый темп.

В Амурской области - главной житнице Дальнего Востока - вся посевная площадь составит в этом году 1201 тысячу гектаров - на 21 тысячу больше, чем в 2019-м. Как сообщили в региональном управлении растениеводства и земледелия, львиную долю полей традиционно занимает соя - под нее отведено 862 тысячи гектаров. Причем объем бобовых в структуре севооборота снизится на 2 процента по сравнению с показателями прошлого года и составит 72 процента.

В Хабаровском крае, напротив, площади под соей увеличили на 13,3 процента, но не в ущерб другим культурам: в целом поля "подросли" на 4,6 тысячи гектаров - под зерновые, овощи и бахчевые.

Бобы во главе угла и в Еврейской автономии.

- Основная площадь - 153,3 тысячи гектаров из 166 тысяч - отведена под сою, которая является главной экспортируемой сельхозпродукцией в регионе, - сообщил начальник управления сельского хозяйства Александр Пащенко. - Намечаем собрать порядка 150 тысяч тонн сои, из которых более 135 тысяч будут поставлены на экспорт.

На весенние полевые работы в ЕАО планировали привлечь 1323 человека из КНР. Но сделать это не удалось из-за пандемии коронавируса и объявленного карантина. В срочном порядке пришлось закрывать квоты своими силами, привлекая выпускников сельскохозяйственных колледжей.

Предприятиям, использующим иностранные средства и рабочую силу, предложили временно передать свои земли в субаренду. И не только в ЕАО. Пригласили инвесторов из соседних регионов - Амурской области, Хабаровского, Приморского краев.

В Самаре на помощь аграриям привлекли искусственный интеллект. Ученые Самарского политехнического университета разработали интеллектуальную систему для сельского хозяйства - "Умное поле" будет помогать фермерам принимать решения.

Система анализирует поле и его историю, 3D-рельефы, кадастровые данные и на этой основе вырабатывает рекомендации. Она поможет более эффективно использовать ресурсы каждого хозяйства в условиях изменяющейся погоды, поломок и во многих других ситуациях. Система изначально предназначена для фермеров, выращивающих пшеницу, но ученые адаптируют ее для аграриев, которые сажают рис и другие культуры.

- Искусственный интеллект помогает вести мониторинг роста и развития растений, с помощью спутников и дронов выявляет проблемные зоны, точно распределяет необходимые ресурсы, в том числе технику, удобрения и пестициды, пересчитывает экономику хозяйства по каждому событию и формирует отчеты для менеджеров и собственника, - поясняет руководитель проекта, ученый Петр Скобелев. - Сейчас мы работаем над созданием киберфизической системы управления развитием растений для точного земледелия, чтобы перейти к дифференциальному внесению удобрений и средств защиты растений.

Программный комплекс способен давать советы по посевам и прогнозы по урожайности

Прототип системы политеховцы начали разрабатывать еще три года назад с коллегами из Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова. Уже есть результаты этой работы, которые внедряются в селе Орловка Самарской области и еще в трех хозяйствах в других регионах. Разработками самарских ученых также заинтересовался тайваньский агроуниверситет National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) - один из крупнейших вузов Юго-Восточной Азии.

А в Самарском университете разработали программный комплекс "Электронный агроном", который способен давать не только советы по посевам, но и прогнозы по урожайности и севообороту в зависимости от погодных условий, почвы, характеристик поля и других параметров. Компьютерная программа основана на геоинформационных технологиях точного земледелия и данных дистанционного зондирования Земли - снимков из космоса. Она может одновременно анализировать от ста до миллиона гектаров посевов по снимкам.

Вот так теперь изменяется труд аграриев - с использованием цифровых технологий и точных расчетов.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Татьяна Батенева