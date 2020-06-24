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Рубрика: В мире

Посол России рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Текст: Игорь Дунаевский

Немецкая общественность активно обсуждает статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев рассказал, что статья, опубликованная в "Российской газете", вызвала интерес в политических и научных кругах.

Фото: iStock
Президент пользовался первоисточниками для статьи о Второй мировой

"Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать", - сообщил дипломат, назвав статью "очень важной и своевременной".

По его словам, она "позволяет глубоко взглянуть на нашу совместную историю - предвоенную историю, военную историю - и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать".

Нечаев, которого цитируют РИА Новости, подчеркнул, что важными являются слова о совместной ответственности нынешних политиков перед будущими поколениями, а также призыв к ним не допускать повторения таких трагедий.

В мире Европа Германия Статья Владимира Путина о Второй мировой войне Вторая мировая война

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