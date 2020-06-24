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Рубрика: Экономика

Прекращается производство Segway

Текст: Константин Волков

Компания Segway прекращает выпуск двухколесного скутера Segway PT с 15 июля, сообщают британские СМИ.

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о выпуске скутера Segway было заявлено в 1999 году. Как отмечает руководство компании-производителя, в течение первого десятилетия выпуска аппарат завоевал популярность практически на всех континентах. Скутер используется как для прогулок, так и некоторыми службами, например туристической полицией в некоторых странах.

Однако у Segway обнаружилась и негативная сторона - большое число связанных с ним аварий и травм. Так, владелец компании Segway 62-летний миллионер Джими Хеселден, погиб в 2010 году, катаясь на своем скутере в Великобритании и упав в реку с обрыва. в 2003 году президент США Джордж Буш едва избежал травм, упав с Segway.

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Но причиной прекращения производства стала не опасность в обращении, а низкий уровень продаж. По словам нынешнего президента компании Segway Джуди Кай, в 2019 году продажи скутера принесли производителю лишь 1,5 процента всей выручки. Всего за 19 лет было продано более 140 тысяч аппаратов, хотя изначально были планы только в течение первого года выпуска продать более 100 тысяч штук.

Как считает руководство производителя, причиной низких продаж стала надежность скутеров, люди пользовались ими в течение многих лет и проезжали десятки тысяч километров.

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