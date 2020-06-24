В мире
24.06.2020 13:37
Текст: Юрий Сизов

Президент Беларуси присутствовал на параде Победы в Москве

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Алексей Никольский / РИА Новости

Ровно через 75 лет после исторического Парада Победы 1945 года перед трибунами на Красной площади 24 июня прошли торжественным маршем почти полтора десятка тысяч военнослужащих российской армии.

Фото: Владимир Песня / Фотохост-агентство
В Параде на Красной площади приняли участие расчеты пяти государств ОДКБ

Среди приглашенных президентом РФ Владимиром Путиным зарубежных гостей на юбилейных торжествах, посвященных разгрому фашизма и победе в Великой Отечественной войне, на Красной площади присутствовал и президент РБ Александр Лукашенко вместе с сыновьями, передает его пресс-служба.

На трибуне для почетных гостей рядом с прославленными ветеранами, сообщают новостные каналы, присутствовали также президенты Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана, представители высших органов власти ряда других государств. На торжества были приглашены и руководители международных организаций, в том числе председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В военном параде в этом году принимали участие представители 13 государств, в том числе из стран СНГ, Сербии, Китая, Монголии и Индии. По брусчатке Красной площади промаршировала знаменная группа почетного караула Министерства обороны РБ, которая пронесла боевые знамена партизанского отряда имени Железняка, а также соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Кстати, уточняют новостные источники, знамена этих же соединений были пронесены и во время исторического парада 75 лет назад.

После завершения парада Победы лидеры Союзного государства вместе с главами зарубежных стран возложили в Александровском саду цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив минутой молчания память погибших в годы войны.

Мемориальный комплекс, напоминает БЕЛТА, включает надгробную плиту, на которой установлена бронзовая композиция - солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на знамени. В центре - ниша с надписью "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" с бронзовой звездой, в середине которой горит Вечный огонь.

Слева от могилы расположена стена с надписью "1941 Павшим за Родину 1945", справа - гранитная аллея с блоками, на которых нанесены названия двенадцати городов-героев, включая Минск и Брестскую крепость, и изображение медали "Золотая Звезда". В блоках содержатся капсулы с землей городов-героев.

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