Президент Беларуси присутствовал на параде Победы в Москве

Ровно через 75 лет после исторического Парада Победы 1945 года перед трибунами на Красной площади 24 июня прошли торжественным маршем почти полтора десятка тысяч военнослужащих российской армии.

Среди приглашенных президентом РФ Владимиром Путиным зарубежных гостей на юбилейных торжествах, посвященных разгрому фашизма и победе в Великой Отечественной войне, на Красной площади присутствовал и президент РБ Александр Лукашенко вместе с сыновьями, передает его пресс-служба.

На трибуне для почетных гостей рядом с прославленными ветеранами, сообщают новостные каналы, присутствовали также президенты Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана, представители высших органов власти ряда других государств. На торжества были приглашены и руководители международных организаций, в том числе председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В военном параде в этом году принимали участие представители 13 государств, в том числе из стран СНГ, Сербии, Китая, Монголии и Индии. По брусчатке Красной площади промаршировала знаменная группа почетного караула Министерства обороны РБ, которая пронесла боевые знамена партизанского отряда имени Железняка, а также соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Кстати, уточняют новостные источники, знамена этих же соединений были пронесены и во время исторического парада 75 лет назад.

После завершения парада Победы лидеры Союзного государства вместе с главами зарубежных стран возложили в Александровском саду цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив минутой молчания память погибших в годы войны.

Мемориальный комплекс, напоминает БЕЛТА, включает надгробную плиту, на которой установлена бронзовая композиция - солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на знамени. В центре - ниша с надписью "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" с бронзовой звездой, в середине которой горит Вечный огонь.

Слева от могилы расположена стена с надписью "1941 Павшим за Родину 1945", справа - гранитная аллея с блоками, на которых нанесены названия двенадцати городов-героев, включая Минск и Брестскую крепость, и изображение медали "Золотая Звезда". В блоках содержатся капсулы с землей городов-героев.