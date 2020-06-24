Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно официальной информации, у двоих сопровождающих лиц киргизской делегации анализ на наличие короновируса дал положительный результат.

"В соответствии с дальнейшим алгоритмом президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков вылетел в Москву 23 июня 2020 года по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина, где должен был принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - военном параде на Красной площади, а также в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены.