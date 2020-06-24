Президент РАН предложил по-новому оценивать работу ученых

Возможно, это общее собрание РАН потом кто-то назовет историческим. Во всяком случае на нем прозвучали предложения, которые, по мнению академиков, должны кардинально изменить ситуацию не только в науке, но во всей российской экономике. Сделать ее наконец наукоемкой. Что особенно важно сейчас, когда из-за пандемии мир оказался в серьезном кризисе.

- Мы хотим обратиться в Госсовет и Совет Безопасности с предложением разработать документ "Основы государств политики развития науки и технологий и формирования инновационной системы до 2035 года", - сказал глава РАН Александр Сергеев. - Опыт показывает, что можно писать стратегии и принимать законы, но они не работают до тех пор, пока руководство страны не определит приоритеты научно-технической политики, ее основы. У нас таких основ сегодня нет. Мы с этим столкнулись, когда вместе с минобрнауки разрабатывали варианты нового закона о научной деятельности на 25 лет вперед. Для создания такого документа нужно видеть ориентиры, понимать, будет ли наука основной движущей силой экономики или по-прежнему в приоритете останется сырьевой комплекс. Нам сегодня надо понять, нужна ли нам фундаментальная наука? Если да, то в каком объеме? 0,17 процента ВВП как сейчас или 0,4 процента как в ведущих странах? Словом, хотелось бы иметь четкие политические ориентиры.

Александр Сергеев считает, что необходимо принять поправку в закон и наделить РАН статусом государственной академии, внеся изменения в Гражданский кодекс. Получив при этом право разрабатывать и вносить в правительство проекты законов и правовых актов. Также необходимо разрешить РАН в таком статусе от имени правительства вместе с органами государственный власти и госкорпорациями выступать в качестве соучредителей научных организаций.

- Для совершенствования госуправления сферой науки и техники надо создать в структуре госвласти под руководством заместителя председателя правительства надведомственный орган, отвечающий за реализацию единой госполитики развития науки и технологий и формирования национальной инновационной системы, - сказал Сергеев. - Дело в том, что сегодня минобрнауки, академия, минпросвещения находятся в "кусте", который курирует один профильный вице-премьер, а научно-техническую сферу другой. Чтобы научные результаты перевести в инновации, в продукт, нужна связка. По нашему мнению, в правительстве должна быть надведомственная структура, которая займется этими вопросами. Пока не сделаем, так и будем говорить, что вроде идеи есть, но они до реализации не доходят.

Кроме того, президент РАН предлагает разработать механизм стимулирования производителей участвовать в разработке отечественных новых технологий, определить долю российской наукоемкой продукции на мировом рынке как главный показатель научно-технологического развития страны. А также пересмотреть систему оценки научных организаций, в том числе отказаться от наукометрических данных как главного показателя эффективности.