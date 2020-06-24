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24.06.2020 15:55
Рубрика: Происшествия

Прокуроры обеспечили перечисление стимулирующих выплат медработникам

Текст: Иван Егоров
Прокуроры за прошедшие семь дней восстановили права 2,1 тысячи медиков и обеспечили перечисление им более 180 млн рублей стимулирующих выплат. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Кроме того, были защищены трудовые права 7 тысяч граждан, которым выплачена задолженность по зарплате в размере более 411 млн рублей. А еще по результатам прокурорского вмешательства восстановлены права 33 предпринимателей на получение мер государственной поддержки, погашена просроченная задолженность по исполненным контрактам на сумму более 386 млн рублей, пресечено 140 необоснованных проверок контролирующими органами.

На выплаты детям до 16 лет направлено свыше 270 млрд рублей

"Анализ деятельности органов прокуратуры по-прежнему свидетельствует о наличии нарушений, связанных с необеспечением прав медицинского персонала. в условиях распространения COVID-19", - отметили в надзорном ведомстве.

Так, по итогам проведенных прокуратурой Кабардино-Балкарии проверок 594 медикам выплачено 8 млн рублей. По требованию прокурора Чеченской Республики восстановлены права 124 сотрудников учреждений здравоохранения, которым погашена задолженность на сумму 4,7 млн рублей.

На постоянном контроле прокуроров находятся и вопросы завышения цен на продукты торговыми сетями в условиях пандемии. В четырех районах Ханты-Мансийского автономного округа выявлено завышение цен на социально значимые продукты питания. Например, на пшеничную крупу цена была завышена на 120 процентов, на кисломолочную продукцию - на 71 процент, на макароны, овощи и сахар - на 50 процентов, на яйца - на 45 процентов. После принятия мер прокурорского реагирования цены на продукты питания приведены в соответствие с законодательством.

Кроме того, прокурорами пресекались нарушения, связанные с несвоевременным рассмотрением заявлений, неправомерным занижением сумм социальных выплат. Так, в Краснодарском крае по результатам рассмотрения внесенных актов реагирования 99 безработным гражданам выплачены дополнительные пособия на несовершеннолетних детей на сумму более 420 тысяч рублей.

Фото: Александр Корольков/РГ
Как изменились цены на продукты во время карантина

В Еврейской автономной области связи с неисполнением должностными лицами лечебно-исправительного учреждения карантинных требований и инфицированием коронавирусом 24 осужденных, по постановлению заместителя прокурора региона следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Всего прокурорами субъектов за прошедшую неделю было выявлено 1,2 тысячи нарушений закона, внесено 300 представлений, в суды направлено 90 исков, объявлено 156 предостережений. По протестам прокуроров отменено или изменено 120 правовых актов. По инициативе прокуроров 65 лиц привлечено к административной ответственности, 205 - к дисциплинарной, возбуждено и расследуется 2 уголовных дела.

Как отметили в надзорном ведомстве, с учетом государственной важности соблюдения законодательства, направленного на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, ситуация находится под личным контролем Генерального прокурора Игоря Краснова.

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