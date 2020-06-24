Путин обсудил с Токаевым свою статью о Второй мировой

Российский лидер перед Парадом Победы встречал в Гербовом зале первого корпуса Кремля высокопоставленных гостей - иностранных лидеров.

Глава государства всех тепло приветствовал. А с Токаевым еще и обсудил свою статью про события, предшествовавшие Второй мировой войне.

Оказалось, что казахстанский президент с большим интересом ее прочитал и назвал материал необходимым. Еще и "читается очень хорошо", - похвалил он.

В ответ российский лидер заметил, что и сам с большим интересом изучал архивные материалы.

Затем Путин вместе с гостями прошли на Красную площадь и заняли места на трибуне с ветеранами.