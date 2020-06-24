Путин призвал беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне

Невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная Армия. Нужно беречь и отстаивать правду о войне, заявил президент на Параде Победы на Красной площади. Владимир Путин также призвал к созданию общей надежной системы безопасности: только вместе можно защитить мир от новых опасных угроз.

"Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля состоялся легендарный парад победителей", - заявил глава государства. Это был триумф невиданной силы, торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью, подчеркнул он. С презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов - как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения.

Победа определила будущее планеты на десятилетия вперед и навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте, подчеркнул Путин.

Президент объявил минуту молчания. "Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ - миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза", - сказал он. Они боролись и трудились по законам мужества и единства, и отстояв свою землю, продолжали сражаться: освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма народ Германии.

"И невозможно даже представить, что стало бы с миром - не встань на его защиту Красная Армия", - заявил глава государства. И ее солдатам не нужны были ни другие страны, ни слава, они стремились добить врага и вернуться домой. За свободу Европы многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине, и наш долг - помнить об этом, сказал Путин.

На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. Безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. "Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более шестисот дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллеристских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь", - подчеркнул президент.

"В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передавать нашим детям, внукам и правнукам", - заявил Путин. И сегодняшний военный парад - в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны.

Россия никогда не забудет вклад союзников в приближение Победы, подвиг всех борцов с нацизмом, продолжил глава государства. "Перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность - человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь", - сказал он. И как важно укрепление дружбы между народами.

Путин вновь призвал к созданию общей надежной системы безопасности, в которой нуждается стремительно меняющийся мир. "Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз", - убежден он.

Глава государства обещал ветеранам, что будет сделано все, чтобы память о героических свершениях никогда не померкла. "Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим", - пояснил он.

"Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура!" - заключил Верховный главнокомандующий.