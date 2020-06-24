Путин вручил премии за достижения в науке, культуре и благотворительности

Новости

Уникальные кадры: видеокамера "залетела" в ствол танка Т-72Б3 18:02
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году 17:50
Видео: перегруженный самосвал обрушил мост в горах 17:46
Балтфлот наградит девушку, потерявшую туфлю на Параде Победы 17:32
В Московском патриархате поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных 17:29
Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ 17:28
В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка 17:10
Прекращается производство Segway 17:06
В Петрозаводске открыли памятник солдатским матерям 17:02
На Кубани восстановили жилищные права вдовы ветерана ВОВ 16:58
В Архангельске установят памятник северянам, погибшим в Финляндии 16:36
Транспортный комплекс столицы получил международную премию 16:24
The New York Times сократит рекламщиков 16:14
В столице прогремит 15-минутный праздничный салют 16:13
По Ярославлю проехала колонна военной техники 15:36
Кадеты столицы прошли в парадном строю по Красной площади 15:22
Названа возможная неожиданная причина развода Харламова с Асмус 15:18
Коронавирус почти уничтожил культовые филиппинские джипы-маршрутки 15:17
На Крымском мосту произошло столкновение большегрузов 15:05
ЦЕРН намерен построить новый 100-километровый коллайдер 15:01
В Крыму отреставрировали Обелиск Славы 14:58
Врачи предупредили о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19 14:55
"Скверный характер": продюсер Харламова о его разводе с Асмус 14:54
На Камчатке прогремел первый в стране салют в честь Великой Победы 14:47
Сценарист фильмов с Чаком Норрисом Стив Бинг покончил с собой 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 16:31
Рубрика: Власть

Путин вручил премии за достижения в науке, культуре и благотворительности

Текст: Татьяна Замахина
Глава государства вручил госпремии за выдающие достижения тем людям, благодаря которым Россия "по праву претендует на то, чтобы называться великой державой". Среди награжденных - деятели культуры и правозащитники, врачи и ученые.

- Каждый из вас задает безупречный ориентир в жизни, наполненной высочайшим смыслом - приносить пользу людям и своему Отечеству, неустанно работать, от души помогать другим во имя общей цели, для счастья и благополучия людей, для процветания нашей страны, - обратился президент к собравшимся.

За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награжден композитор Давид Тухманов. "Его мелодии любимы многими поколениями, близки людям, потому что отражают их мечты, заботы, чувства, - сказал Владимир Путин. - Это то, чем живет каждый человек и вся наша большая страна". Глава государства особо отметил одно из известнейших произведений Тухманова - песню "День Победы", "признанную народом как гимн нашего главного праздника". Ситуация с коронавирусом внесла своим коррективы, и лауреат не смог приехать за наградой, отметил президент. И, конечно, вручение состоится позже.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин подписал указ о госнаградах для медиков

Помощь другим стала жизненной необходимостью для лауреата госпремии в сфере благотворительной деятельности, народного артиста России Константина Хабенского. Владимир Путин напомнил, что более 10 лет назад он создал фонд для помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. "Всю по праву принадлежащую ему народную любовь, актерскую славу Константин Юрьевич поставил на службу милосердию, воодушевил очень многих людей быть открытыми, чуткими к чужой беде, объединяться и действовать ради самого важного - жизни детей", - отметил Путин.

"Эта премия принадлежит всем людям, которые делают общее дело, - в том числе волонтерам, - заявил лауреат. - Я наблюдаю с большой радостью, что с каждым годом желающих помочь становится все больше и больше". Актер рассказал, что все средства от премии передаст в фонд. Деньги пойдут на реабилитацию, чтобы дать "мальчишкам и девчонкам вернуться к полноценной жизни".

Главврач столичной ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко стал лауреатом премии за гуманитарную деятельность. "Его талант врача и организатора, готового сплотить коллектив, умеющего брать на себя колоссальную ответственность, особо проявились в последние месяцы на самой настоящей передовой борьбы с коронавирусом, - подчеркнул Путин. - Все мы знаем, что от своевременных и грамотных действий медработников зависят жизнь и здоровье тысяч людей".

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Мишустин - медикам: Благодаря вам удалось пройти испытание коронавирусом

Пройденный профессиональный путь, по словам врача, помог ему принять новый вызов в истории человечества - пандемию. "В год 75-летия Великой Победы нашего народа над фашизмом мы вместе, как никогда, доказали силу народного единства", - добавил Вечорко.

Лауреатом госпремии в области науки и технологий стал директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Андрей Головнев - за достижения при изучении культурного наследия народов Арктики. Путин согласился со словами ученого о том, что "для России, как страны северного измерения, эффективное и бережное отношение к Арктике имеет приоритетное значение".

Ученый в своем выступлении посоветовал российским компаниям, осваивающим эти холодные земли, поучиться у местных народов культуре сбережения окружающей среды.

Этнограф и директор Иркутского регионального центра русского языка Галина Медведева стала лауреатом госпремии в области литературы и искусства. По словам Путина, она четыре десятка лет посвятила изучению культуры русских старожилов Байкальской Сибири. В основу ее работ легли результаты полутора сотен экспедиций.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Семь достижений Тихоокеанского флота занесли в Книгу рекордов ВМФ РФ

Владимир Путин согласился с лауреатом по поводу важности объединении усилий при решении каких-то общих задач. "Должен сказать, что это - морально- нравственный фундамент, на котором по сути стоит, стояла и, я думаю, стоять будет Россия всегда", - подчеркнул глава государства.

Государственная премия в той же области присуждена Валентину Курбатову - за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы. Его книги о крупнейших русских писателях сегодня служат проводником в мир образов и идей отечественной литературы двадцатого века, сказал президент. Аналогичная премия - у Александра Ермакова - за создание музея-усадьбы С.В. Рахманинова "Ивановка". По словам Путина, ему удалось превратить музей-усадьбу во всемирно известный просветительский центр. Лауреат предложил президенту: "Если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в "Ивановку", мы с Сергеем Васильевичем Рахманиновым сумеем их воспитать".

Председатель "Союза семей военнослужащих России" Мария Большакова удостоилась премии в области правозащитной деятельности. Как заметил Путин, она защищает права военных и их родных еще с конца 1990-х годов. Лауреат обратилась к главе государства с просьбой: уравнять в правах детей сотрудников всех силовых ведомств, погибших при защите Родины, а также урегулировать вопросы, связанные со статусом семей военнослужащих, погибших в первую и вторую чеченскую кампании. "Даже между мамочками там начинается вражда: у тех одни льготы, у тех - другие. Это неправильно. Надо проанализировать и как-то уравнять эти льготы", - предложила Большакова.

"РГ" рассказывает о лауреатах госпремии в области науки и технологий

Получатели премии в области науки и технологий - ученый Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаил Предтеченский и директор того же института, академик Дмитрий Маркович. Они удостоены награды за вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок. "Именно наши ученые нашли решение, обеспечили стратегическое преимущество России по критически важному направлению", - заявил Путин.

Значимым вкладом в сбережение граждан России стала и работа талантливых фармацевтов Андрея Улитина, Дмитрия Морозова и Татьяны Черновской, сказал президент. Лауреатам премии в области науки и технологий удалось впервые в России создать научно-производственный комплекс по разработке и выпуску лекарств, способных прицельно лечить онкологические и аутоиммунные заболевания. "Очень важно, что у России теперь есть свое собственное передовое производство, которое полностью обеспечивает наши внутренние потребности", - отметил Путин.

- Мы гордимся великим поколением победителей, гордимся Россией, самодостаточной, сильной страной, где уважают и ценят людей высоких поступков и выдающихся достижений, - резюмировал президент. - Отважных, целеустремленных, талантливых и преданных Родине и своему делу. Все это в полной мере относятся к нашим лауреатам.

Власть Работа власти Госнаграды Президент

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы
Парад Победы в Севастополе прошел на суше, в воздухе и в море
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
За сутки в России подтверждено 7176 случаев COVID-19 в 84 регионах
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?