Путин вручил премии за достижения в науке, культуре и благотворительности

Глава государства вручил госпремии за выдающие достижения тем людям, благодаря которым Россия "по праву претендует на то, чтобы называться великой державой". Среди награжденных - деятели культуры и правозащитники, врачи и ученые.

- Каждый из вас задает безупречный ориентир в жизни, наполненной высочайшим смыслом - приносить пользу людям и своему Отечеству, неустанно работать, от души помогать другим во имя общей цели, для счастья и благополучия людей, для процветания нашей страны, - обратился президент к собравшимся.

За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награжден композитор Давид Тухманов. "Его мелодии любимы многими поколениями, близки людям, потому что отражают их мечты, заботы, чувства, - сказал Владимир Путин. - Это то, чем живет каждый человек и вся наша большая страна". Глава государства особо отметил одно из известнейших произведений Тухманова - песню "День Победы", "признанную народом как гимн нашего главного праздника". Ситуация с коронавирусом внесла своим коррективы, и лауреат не смог приехать за наградой, отметил президент. И, конечно, вручение состоится позже.

Помощь другим стала жизненной необходимостью для лауреата госпремии в сфере благотворительной деятельности, народного артиста России Константина Хабенского. Владимир Путин напомнил, что более 10 лет назад он создал фонд для помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. "Всю по праву принадлежащую ему народную любовь, актерскую славу Константин Юрьевич поставил на службу милосердию, воодушевил очень многих людей быть открытыми, чуткими к чужой беде, объединяться и действовать ради самого важного - жизни детей", - отметил Путин.

"Эта премия принадлежит всем людям, которые делают общее дело, - в том числе волонтерам, - заявил лауреат. - Я наблюдаю с большой радостью, что с каждым годом желающих помочь становится все больше и больше". Актер рассказал, что все средства от премии передаст в фонд. Деньги пойдут на реабилитацию, чтобы дать "мальчишкам и девчонкам вернуться к полноценной жизни".

Главврач столичной ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко стал лауреатом премии за гуманитарную деятельность. "Его талант врача и организатора, готового сплотить коллектив, умеющего брать на себя колоссальную ответственность, особо проявились в последние месяцы на самой настоящей передовой борьбы с коронавирусом, - подчеркнул Путин. - Все мы знаем, что от своевременных и грамотных действий медработников зависят жизнь и здоровье тысяч людей".

Пройденный профессиональный путь, по словам врача, помог ему принять новый вызов в истории человечества - пандемию. "В год 75-летия Великой Победы нашего народа над фашизмом мы вместе, как никогда, доказали силу народного единства", - добавил Вечорко.

Лауреатом госпремии в области науки и технологий стал директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН Андрей Головнев - за достижения при изучении культурного наследия народов Арктики. Путин согласился со словами ученого о том, что "для России, как страны северного измерения, эффективное и бережное отношение к Арктике имеет приоритетное значение".

Ученый в своем выступлении посоветовал российским компаниям, осваивающим эти холодные земли, поучиться у местных народов культуре сбережения окружающей среды.

Этнограф и директор Иркутского регионального центра русского языка Галина Медведева стала лауреатом госпремии в области литературы и искусства. По словам Путина, она четыре десятка лет посвятила изучению культуры русских старожилов Байкальской Сибири. В основу ее работ легли результаты полутора сотен экспедиций.

Владимир Путин согласился с лауреатом по поводу важности объединении усилий при решении каких-то общих задач. "Должен сказать, что это - морально- нравственный фундамент, на котором по сути стоит, стояла и, я думаю, стоять будет Россия всегда", - подчеркнул глава государства.

Государственная премия в той же области присуждена Валентину Курбатову - за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературы. Его книги о крупнейших русских писателях сегодня служат проводником в мир образов и идей отечественной литературы двадцатого века, сказал президент. Аналогичная премия - у Александра Ермакова - за создание музея-усадьбы С.В. Рахманинова "Ивановка". По словам Путина, ему удалось превратить музей-усадьбу во всемирно известный просветительский центр. Лауреат предложил президенту: "Если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в "Ивановку", мы с Сергеем Васильевичем Рахманиновым сумеем их воспитать".

Председатель "Союза семей военнослужащих России" Мария Большакова удостоилась премии в области правозащитной деятельности. Как заметил Путин, она защищает права военных и их родных еще с конца 1990-х годов. Лауреат обратилась к главе государства с просьбой: уравнять в правах детей сотрудников всех силовых ведомств, погибших при защите Родины, а также урегулировать вопросы, связанные со статусом семей военнослужащих, погибших в первую и вторую чеченскую кампании. "Даже между мамочками там начинается вражда: у тех одни льготы, у тех - другие. Это неправильно. Надо проанализировать и как-то уравнять эти льготы", - предложила Большакова.

Получатели премии в области науки и технологий - ученый Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаил Предтеченский и директор того же института, академик Дмитрий Маркович. Они удостоены награды за вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок. "Именно наши ученые нашли решение, обеспечили стратегическое преимущество России по критически важному направлению", - заявил Путин.

Значимым вкладом в сбережение граждан России стала и работа талантливых фармацевтов Андрея Улитина, Дмитрия Морозова и Татьяны Черновской, сказал президент. Лауреатам премии в области науки и технологий удалось впервые в России создать научно-производственный комплекс по разработке и выпуску лекарств, способных прицельно лечить онкологические и аутоиммунные заболевания. "Очень важно, что у России теперь есть свое собственное передовое производство, которое полностью обеспечивает наши внутренние потребности", - отметил Путин.

- Мы гордимся великим поколением победителей, гордимся Россией, самодостаточной, сильной страной, где уважают и ценят людей высоких поступков и выдающихся достижений, - резюмировал президент. - Отважных, целеустремленных, талантливых и преданных Родине и своему делу. Все это в полной мере относятся к нашим лауреатам.