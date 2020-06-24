Автоплатеж за услуги ЖКХ ввели на портале столичных госусгуг

Новый сервис, упрощающий оплату за услуги ЖКХ и домашнюю телефонную связь, ввели на портале госуслуг столицы. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

По данным портала, для того, чтобы подключить услугу, нужно зайти на портал мэра столицы или сразу на сайт госуслуг города, выбрать раздел "Мои платежи". Затем оплатить счет за текущий единый платежный документ или домашний телефон. После этого, если система сама не предложит подключить автоплатеж, то зайдя в настройки, нужно вручную включить эту функцию. Далее в открывшемся окне необходимо настроить параметры автоплатежа: наименование и выставить дату списания средств, указав номер банковской карты. Для безопасности также стоит выставить максимальную сумму средств, которая может быть списана со счета. Частичная оплата услуг по выставленным начислениям с использованием автоплатежа не допускается.

- Новая опция позволит москвичам контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг, - пояснили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. - Подтверждения об оплате в эти дни придут пользователям на электронную почту и по sms.