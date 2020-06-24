Новости

Международное авиасообщение в РФ восстановят, когда позволит обстановка 10:19
Путин пообщался с президентом Казахстана перед Парадом Победы 10:15
Автоплатеж за услуги ЖКХ ввели на портале столичных госусгуг 10:13
В Якутии коэффициент распространения COVID-19 упал ниже 1 10:01
Opel представил новое поколение кроссовера Mokka 10:00
Оборот кафе и ресторанов в столице за неделю вырос на 59 процентов 09:52
640 тысяч человек вновь отправили на карантин в крупнейшей земле Германии 09:52
Над базой Северного флота подняли 25-метровое Знамя Победы 09:50
Названа диета, помогающая в борьбе с раком 09:49
Еще 2020 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:36
Видео: как идут приготовления к параду Победы в Москве 09:30
Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади 09:03
В день Парада Победы столичный воздух прогреется до +27 08:39
В Петербурге разрешат оказывать плановую медицинскую помощь 08:31
В Якутске из-за угрозы обрушения эвакуировали жильцов двухэтажки 08:30
"Сельта" предложила за Смолова шесть миллионов евро 08:29
ВШЭ вошла в топ-50 молодых университетов рейтинга QS 08:14
В Киргизии погибли четверо шахтеров 08:10
NYT: Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей США, Бразилии и РФ 08:06
Онколог назвал основной признак агрессивного рака желудка 07:52
Энтомолог предупредил об опасности загорания на газонах в парках 07:36
Главбух растратил предназначенные сотрудникам "Трансаэро" сотни миллионов рублей 07:04
В Швеции воссоздали облик насаженного на кол 8000-летнего человека 07:00
Yonhap: КНДР демонтирует громкоговорители на границе 06:44
В Ростове найденные в металлоломе медали передали в музей Росгвардии 06:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 10:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Автоплатеж за услуги ЖКХ ввели на портале столичных госусгуг

Текст: Ирина Огилько

Новый сервис, упрощающий оплату за услуги ЖКХ и домашнюю телефонную связь, ввели на портале госуслуг столицы. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Госдума поддержала проект о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

По данным портала, для того, чтобы подключить услугу, нужно зайти на портал мэра столицы или сразу на сайт госуслуг города, выбрать раздел "Мои платежи". Затем оплатить счет за текущий единый платежный документ или домашний телефон. После этого, если система сама не предложит подключить автоплатеж, то зайдя в настройки, нужно вручную включить эту функцию. Далее в открывшемся окне необходимо настроить параметры автоплатежа: наименование и выставить дату списания средств, указав номер банковской карты. Для безопасности также стоит выставить максимальную сумму средств, которая может быть списана со счета. Частичная оплата услуг по выставленным начислениям с использованием автоплатежа не допускается.

- Новая опция позволит москвичам контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг, - пояснили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. - Подтверждения об оплате в эти дни придут пользователям на электронную почту и по sms.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

75 лет Великой Победы
75 лет Великой Победы
Самый крупный на Дальнем Востоке Парад Победы прошел в Хабаровске
Во Владивостоке Парад Победы возглавил воевавший в Сталинграде танк
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
В день Парада Победы столичный воздух прогреется до +27
как сэкономить на квартплате
Роскачество проверило бензин на АЗС