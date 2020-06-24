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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взяли пули на себя

Двое полицейских, получив тяжелые ранения, скрутили вооруженного бандита
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Неделя № 137(8191)
Нашумевшая история, когда 15 июня в Москве молодой мужчина устроил стрельбу на Ленинском проспекте в районе гостиницы "Салют", показала не только смертельную угрозу экстремизма, но и мужество, готовность к самопожертвованию российских полицейских. И это не фигура речи - офицеры полиции реально взглянули в лицо смерти.
Капитан полиции Сергей Крылов получил ранение в голову. Старшему лейтенанту полиции Алексею Пояркову пуля попала в легкое. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве Капитан полиции Сергей Крылов получил ранение в голову. Старшему лейтенанту полиции Алексею Пояркову пуля попала в легкое. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве
Капитан полиции Сергей Крылов получил ранение в голову. Старшему лейтенанту полиции Алексею Пояркову пуля попала в легкое. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве

Начиналось все буднично. Полицейские, сотрудники ДПС, находились при исполнении своих должностных обязанностей - остановили водителя такси и составляли протокол о нарушении им правил. Проходивший мимо уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, 1995 года рождения, вдруг стал стрелять в них из пистолета. Нападение было внезапным и безжалостным.

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Первые пули попали в голову сидящего в полицейской машине капитана полиции Сергея Крылова. Причем бандит вытащил офицера из автомобиля и пытался его добить - еще две пули попали в плечо и ногу. На помощь бросился старший лейтенант полиции Алексей Поярков, который также попал под выстрелы - пуля застряла в легких. И все-таки они его взяли. Истекая кровью и теряя сознание от болевого шока, ранили ответным огнем, скрутили и дождались помощи.

Позже выяснится, что стрелявший увлекался экстремистской литературой и готовился стать шахидом. В момент нападения был пьян и под воздействием наркотиков. Стрелял из травматического пистолета, переделанного под боевые патроны. Поэтому ранения оказались очень тяжелые - оба офицера оказались в реанимации. Сергей Крылов в тяжелом состоянии находится в больнице, в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова. Его товарищ Алексей Поярков также в тяжелом состоянии в ГКБ им. С.С. Юдина.

Стрелявший в них Галаев тоже в тот день оказался в больнице.

По большому счету полицейские совершили подвиг. Если бы не они, этот отморозок смог бы натворить много бед на многолюдной столичной улице. Но они все бандитские пули приняли на себя.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении медалями "За отличие в охране общественного порядка" этих офицеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она рассказала, что Сергей Крылов и Андрей Поярков -опытные, грамотные и ответственные профессионалы. Каждый из них служит в органах внутренних дел около 20 лет.

Эти офицеры - самые обычные парни, ничем особо не выдающиеся. Их биографии просты и похожи на еще сотни тысяч таких же. Учились, служили, женились, воспитывают детей. Однако, как показывает жизнь, именно такие, на первый взгляд ничем не примечательные люди, в минуты опасности становятся героями.

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А в отношении стрелка Ратмира Галаева началось расследование по статье 317 УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Это тяжкая статья, по которой минимально можно сесть на двадцать лет, максимально - на всю оставшуюся жизнь. Но Галаев перед земным судом уже не предстанет - скончался в больнице 21 июня.

Впрочем, следователи намерены найти и других возможных участников подготовки преступления - вольных или невольных. В частности, будут выяснять, где новоиспеченный шахид брал экстремистскую литературу, как у него оказалось оружие, кто из криминальных умельцев переделал травматический пистолет под стрельбу боевыми патронами. И еще правоохранителей очень интересует личность дилера, у кого покойный приобретал наркотики.

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