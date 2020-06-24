Ефимов: Деловая активность в Москве превысила докризисные показатели

Каждый этап снятия ограничений в столице приводил к существенному увеличению оборотов предприятий Москвы, на первом этапе оборот вырос на 17%, после второго - еще на 22%. В результате деловая и потребительская активность в Москве восстановилась и продолжает расти. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

- Сейчас уровень деловой активности столичных предприятий не просто вернулся к докризисному уровню, но и превысил его. Мы видим положительную динамику - и по сравнению с предыдущим годом, и с весьма успешным началом этого года. Так, среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 млрд рублей, что на 13% выше показателя предыдущей недели, на 11% выше недели 23-29 марта, а уровень аналогичного периода прошлого года он превышает на 35%, - отметил вице-мэр.

Пока на прежний уровень оборотов не вышли предприятия малого бизнеса, но падение там существенно сократилось, в результате по итогам прошлой недели среднесуточный оборот МСП составил 95% от докризисных показателей. Не восстановилась до конца и розничная торговля: еще не все торговые центры вернулись к полноценной работе. При этом, сохраняется на высоком уровне и продолжает расти доля онлайн-продаж: по итогам прошлой недели оборот мелкооптовой торговли, включая интернет-продажи, вырос еще почти на 7%, общий рост к докризисному уровню составил 43%.

По словам Ефимова, столичная экономика продемонстрировала гибкость и устойчивость и быстро восстанавливается после кризиса. Объем просроченной задолженности в столичных банках остается стабильным, что говорит о качестве кредитных портфелей и нормальном финансовом положении москвичей, которые не допускают нарушении графиков платежей. Одновременно с этим столичные банки уже выдали 5,6 тысячи льготных ипотечных кредитов на общую сумму 26,2 млрд рублей, и спрос на них растет - по сравнению со стартом программы сейчас выдается в 6 раз больше таких кредитов. "Таким образом, банковская статистика подтверждает тренд на восстановление московской экономики", - подчеркнул вице-мэр.