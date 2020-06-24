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24.06.2020 20:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Маршрут построен

Где в Москве лучше всего кататься на велосипеде
Текст: Сергей Жуков
Хорошая погода и коронавирус подтолкнули москвичей пересесть на велосипеды: пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости многие еще побаиваются, а цены на городской прокат очень удачно снижены на 30 проц. Абонемент на сутки теперь стоит 105 рублей, на месяц - 420 рублей, на сезон - 840 рублей. Первые 30 минут - бесплатно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вечер - лучшее время для велосипедных прогулок. Маршрут от Воробьевых гор до Музеона, пожалуй, приходит на ум первым. Здесь можно насладиться неспешным мини-путешествием и заодно полюбоваться закатом. А если с Воробьевской набережной свернуть направо, на Бережковскую набережную и Тараса Шевченко, можно доехать до делового центра "Москва-Сити", увидеть небоскребы и три моста: Бородинский, Новоарбатский и "Багратион".

Фото: Александр Корольков
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Самая длинная из "зеленых" велодорожек обустроена в парке "Сокольники". Вариант для тех, кто не хочет выезжать на улицы и делить дорогу с автомобилистами. На маршруте протяженностью 12 километров есть пункты проката и велопарковки, а на Фестивальной площади даже открыта бесплатная веломойка. Одного парка мало? Вряд ли получится объять необъятное, но объехать пять парков за три часа вполне реально. Скажем, стартовать можно от тех же "Сокольников", затем доехать до Екатерининского парка, следом покатить в Музеон, Парк Горького и Нескучный сад, а финишировать - в Пресненском парке. Путь непростой - как-никак 33 километра! Но в парках, чем и хорош этот маршрут, есть возможность устроить привал и немного перевести дух.

ВДНХ - еще одно популярное место для велопрогулок. Главное правило - держитесь подальше от центральной аллеи, где традиционно много гуляющих. Можно обогнуть "ядро" ВДНХ по объездным дорогам. Или заехать далеко за павильоны, а оттуда проехаться до Ботанического сада или парка "Останкино".

Самый длинный в городе маршрут, а это 25 километров, может пройти от Воробьевых гор до ВДНХ. Пока он только на бумаге. Проект разработало архитектурное бюро Strelka CA. Создать единый веломаршрут проектировщики предлагают на основе уже существующей инфраструктуры. Но придется и заполнить пробелы. "Сейчас в некоторых местах удобный тротуар заканчивается перекрестком, эстакадой или лестницей, - объяснили в архитектурном бюро. - Для каждого случая подобрано решение: велопандусы, велоспуски, реорганизация существующих пешеходных переходов, строительство велопешеходного моста с Семёновской на Рубцовскую набережную, организация объездных мостков возле Андроникова виадука и Лефортовского моста". По расчетам, весь путь от Воробьевых гор до ВДНХ займет полтора часа.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Жуков
Прямая речь

Андрей Галкин, совладелец велоклуба и велосервиса Velody:

- Мы устраиваем утренние заезды по воскресеньям. Стартуем на ВДНХ и финишируем на Даниловском рынке. Это, наверное, самый удачный маршрут. Проезжаем по набережным Яузы и Москвы-реки, мимо "Зарядья" и Кремля, через Лужники до Белого дома, затем через Воробьевы горы и Музеон. Вдоль Яузы особенно не хватает велоинфраструктуры. Широкий тротуар там уже есть, но асфальт местами плохой, много узких мест, в которых сложно разъехаться, негде остановиться, попить воды, сходить в туалет, купить что-то.

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