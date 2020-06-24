Новости

Главбух растратил предназначенные сотрудникам "Трансаэро" сотни миллионов рублей 07:04
В Швеции воссоздали облик насаженного на кол 8000-летнего человека 07:00
Yonhap: КНДР демонтирует громкоговорители на границе 06:44
В Ростове найденные в металлоломе медали передали в музей Росгвардии 06:41
В Приморье возобновили работу около 90 гостиниц 06:37
В Мексике число погибших в результате землетрясения увеличилось до шести 06:28
Генсек НАТО приветствовал переговоры РФ и США по вооружениям 05:54
Гидрометцентр предупредил россиян о высоком уровне солнечного излучения 05:27
Самый крупный на Дальнем Востоке парад Победы состоялся в Хабаровске 05:02
Болтон заявил, что в работе над книгой ему помогла "хорошая память" 04:48
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке 04:18
Во Владивостоке парад Победы возглавил танк, воевавший в Сталинграде 03:59
На параде Победы в Южно-Сахалинске показали ЗРК С-300 и "Катюшу" 03:51
Температура резко понизится на Урале и юге европейской части России 03:45
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года 03:26
Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот 02:54
В Панаме танкер разрушил железнодорожный мост 02:41
На Камчатке состоялось шествие, посвященное 75-летию Победы 02:24
Пять человек погибли и 30 пострадали в результате землетрясения в Мексике 02:04
Чернобыльские надбавки начислят в автоматическом режиме 02:00
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетную атаку в окрестностях Хамы 01:42
В Мексике шесть человек стали жертвами крушения самолета Cessna 01:12
КНДР приостановила подготовку военных действий против Сеула 00:50
Песков объяснил "загадку" с часами Путина 00:25
Венгрия может начать производить по лицензии российские самолеты-такси 00:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
Вышла в свет книга "Олег Куваев" о культовом писателе советских геологов
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
ФСБ рассекретила архивные документы о первом параде Победы
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством
24.06.2020 07:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главбух растратил предназначенные сотрудникам "Трансаэро" сотни миллионов рублей

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет на транспорте объявил об окончании расследования уголовного дела против бывшего главного бухгалтера ОАО "АК "Трансаэро". Финансиста обвиняют в уголовных преступлениях по статьям - "пособничество в растрате", "пособничество в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов".

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты

Вот что рассказала корреспонденту РГ старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте Елена Марковская.

Следствием установлено, что обвиняемый с декабря 2015 по сентябрь 2017 года способствовал генеральному директору данного общества в хищении путем присвоения и растраты имущества ОАО "АК "Трансаэро" в размере свыше 560 миллионов рублей, что повлекло невыплаты свыше шести тысячам работников авиакомпании выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и задолженности по компенсационным выплатам за разъездной характер работ.

Следствие уверяет, что кроме этого главбух, зная о наличии неисполненной обязанности налогоплательщика - "Трансаэро" по уплате налогов, "имея умысел на сокрытие денежных средств, за счет которых возглавляемое ими общество имело возможность погасить недоимку по налогам свыше 84,5 миллиона рублей, совершил пособнические действия по сокрытию денежных средств организации".

Экс-министра образования Дагестана осудили за растрату

Прокуратура с доказательствами следствия согласилась и утвердила обвинительное заключение. Дело уже направлено в суд.

Напомним, что в августе 2018 года по ходатайству следствия был заочно арестован бывший генеральный директор ОАО "АК "Трансаэро" Александр Бурдин. Он, как только делом занялись правоохранители, сбежал и был объявлен в международный розыск.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поблагодарил граждан за ответ на вызов пандемии
Захарова оценила заявления Киева о многомиллионных долгах России
Космонавты с борта МКС поздравили с юбилеем Парада Победы 1945 года
Новую выплату на детей назначат в беззаявительном порядке
Гидрометцентр предупредил россиян о высоком уровне солнечного излучения
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина