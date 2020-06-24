Главбух растратил предназначенные сотрудникам "Трансаэро" сотни миллионов рублей

Следственный комитет на транспорте объявил об окончании расследования уголовного дела против бывшего главного бухгалтера ОАО "АК "Трансаэро". Финансиста обвиняют в уголовных преступлениях по статьям - "пособничество в растрате", "пособничество в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов".

Вот что рассказала корреспонденту РГ старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте Елена Марковская.

Следствием установлено, что обвиняемый с декабря 2015 по сентябрь 2017 года способствовал генеральному директору данного общества в хищении путем присвоения и растраты имущества ОАО "АК "Трансаэро" в размере свыше 560 миллионов рублей, что повлекло невыплаты свыше шести тысячам работников авиакомпании выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства и задолженности по компенсационным выплатам за разъездной характер работ.

Следствие уверяет, что кроме этого главбух, зная о наличии неисполненной обязанности налогоплательщика - "Трансаэро" по уплате налогов, "имея умысел на сокрытие денежных средств, за счет которых возглавляемое ими общество имело возможность погасить недоимку по налогам свыше 84,5 миллиона рублей, совершил пособнические действия по сокрытию денежных средств организации".

Прокуратура с доказательствами следствия согласилась и утвердила обвинительное заключение. Дело уже направлено в суд.

Напомним, что в августе 2018 года по ходатайству следствия был заочно арестован бывший генеральный директор ОАО "АК "Трансаэро" Александр Бурдин. Он, как только делом занялись правоохранители, сбежал и был объявлен в международный розыск.