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24.06.2020 15:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кадеты столицы прошли в парадном строю по Красной площади

Текст: Ирина Огилько
В Параде Победы на Красной площади приняли участие 250 воспитанников Первого Московского кадетского корпуса в составе двух парадных расчетов. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня, 24 июня, на Красной площади состоялся Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие почти 15 тыс. военнослужащих и более 200 единиц техники. По брусчатке также прошли более 250 кадет из Первого Московского кадетского корпуса, которые представили Всероссийское движение "Юнармия", - сказала Анастасия Ракова.
Видео: в параде в Москве участвовало более 200 единиц боевой техники

Парадные расчеты были сформированы из лучших воспитанников Первого Московского кадетского корпуса. Ребята должны были продемонстрировать хорошую успеваемость по всем предметам, а также навыки одиночной строевой подготовки: повороты на месте, повороты в движении и движение строевым шагом. Все участники Парада Победы прошли торжественную церемонию вступления в ряды "Юнармии". На Красной площади кадеты маршировали в форме юнармейцев: бежевых костюмах и красных беретах.

"В системе образования Москвы много внимания уделяется патриотическому воспитанию. Все большую популярность набирают кадетские классы, ученики которых принимают участие в важных для всей страны мероприятиях. Так, наши кадеты уже в четвертый раз получили почетное право пройти по Красной площади в составе парадного расчета. Ребята в очередной раз продемонстрировали первоклассную строевую подготовку, слаженность действий и настоящую силу духа. Для участия в торжественном марше были отобраны 250 кадет, они проходили строгий отбор и тренировались вместе с действующими военнослужащими", - добавила вице-мэр.

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